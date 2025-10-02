El organismo previsional confirmó los haberes actualizados y el pago del refuerzo adicional para los beneficiarios.

Ya se confirmaron los montos de las prestaciones de ANSES y las fechas para cobrarlas en el mes de octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo es que van a quedar los ingresos de jubilados y pensionados en octubre 2025, luego de aplicar la suba prevista y sumar el bono extra . La medida está pensada para reforzar los haberes de quienes perciben la mínima.

Con este incremento, más el refuerzo económico, miles de beneficiarios podrán acceder a un ingreso un poco mayor. El organismo también publicó el calendario de pagos de este mes, que varía según la terminación del DNI.

En octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con un incremento del 1,88% . Con este mismo ajuste, la jubilación mínima más el bono de $70.000 queda entonces en $396.298,38 .

Las prestaciones que no superen ese monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70

$331.038,70 Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $298.408,87

$298.408,87 Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38

Cómo paga ANSES el bono de $70.000

El bono de $70.000 se suma directamente a los haberes de los jubilados y pensionados con ingresos bajos. Es decir que cuando el beneficiario va a cobrar su prestación, automáticamente también cobra el monto extra.

En el caso de quienes no alcancen el piso de $396.298,38, el bono se liquida en forma proporcional hasta alcanzar ese monto. De esta manera, ningún beneficiario de las prestaciones mínimas cobrará menos de ese ingreso total en octubre 2025.

Cuándo cobro las jubilaciones y pensiones de ANSES en octubre

ANSES ya confirmó las fechas de pago de jubilaciones y pensiones para octubre 2025. El calendario se organiza de acuerdo con la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen la mínima:

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen la mínima: