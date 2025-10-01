Jubilados y pensionados ANSES: el Gobierno confirmó bono de $70.000 para octubre







La ANSES oficializó el beneficio a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas, y se pagará junto con los haberes mensuales.

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre.

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados correspondiente a octubre, según lo dispuesto por el Decreto 700/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. El refuerzo, de carácter no remunerativo, se abonará junto con los haberes y busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A quiénes alcanza la medida La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas del régimen general, cajas provinciales transferidas y regímenes especiales derogados. También se incluye a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete o más hijos y otras pensiones graciables. En los casos de prestaciones compartidas por más de un titular, el bono se considerará por único beneficio.

aviso_332122

El refuerzo se otorga en forma completa a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que para los que cobran haberes superiores el monto se paga en forma proporcional, hasta alcanzar un tope de $390.277,18. De esta manera, el beneficio apunta principalmente a reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos dentro del sistema previsional.

Calendario de pagos Según informó la ANSES, el calendario de pagos comenzará el 8 de octubre y se extenderá durante todo el mes de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. También se confirmó que el bono se aplicará en paralelo a las pensiones no contributivas, a la PUAM y a las asignaciones familiares y por embarazo, que cuentan con cronogramas propios de cobro.

jubilados anses.jpg La medida alcanza a jubilados, pensionados, PUAM y pensiones no contributivas en todo el país. Depositphotos Desde la administración nacional remarcaron que la medida forma parte de una política de acompañamiento a los adultos mayores y sectores vulnerables, que se repite mensualmente como un refuerzo a los haberes frente al contexto económico y la evolución de los precios.