ANSES retoma el calendario de pagos tras los feriados por la visita del Papa: ¿quiénes cobran primero?

ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre de 2026 para sus beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma su cronograma de noviembre de 2026 después de los feriados especiales establecidos por la llegada de León XIV a la Argentina. La interrupción de la actividad bancaria cambió el inicio de las liquidaciones, así que miles de beneficiarios van a tener que prestar atención a las fechas asignadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, además, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares reciben una actualización del 1,93% por movilidad. Los depósitos se organizan según la terminación del DNI y el tipo de beneficio, con distintos grupos que van a empezar a percibir sus ingresos durante los próximos días.

Los primeros en cobrar son los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y Asignación por Embarazo (AUE) . Los pagos empiezan el miércoles 11 de noviembre y continúan hasta el viernes 13, según la terminación del documento.

Los titulares pueden consultar sus fechas de cobro a través de los canales oficiales del organismo.

El Gobierno nacional dispuso un feriado para el lunes 9 de noviembre en todo el país por la visita del papa León XIV. Además, el martes 10 fue feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 corresponde a la provincia de Buenos Aires. A pesar de esta última jornada especial, el calendario oficial de ANSES establece acreditaciones desde el miércoles 11 .

Por su parte, la Asignación por Prenatal comienza a pagarse el jueves 12 para los DNI terminados en 0 y 1, mientras que el viernes 13 cobran los documentos finalizados en 2 y 3.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción tienen su primera ventana de cobro desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre, para todas las terminaciones de DNI.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo deberán esperar hasta el martes 24 de noviembre, cuando comienza su calendario de acreditaciones. Para conocer la fecha exacta y consultar el recibo de haberes, los beneficiarios pueden ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Jubilados y pensionados reciben sus haberes según el cronograma establecido. ANSES

De cuánto es la jubilación máxima y mínima en noviembre

La jubilación mínima de ANSES alcanza los $444.158,46 en noviembre de 2026 y llega a $514.158,46 con el bono extraordinario de $70.000. Por su parte, el haber máximo quedó establecido en $2.988.765,82.

Los nuevos valores fueron oficializados a través de la Resolución 304/2026, que aplicó un incremento del 1,93% de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. El refuerzo económico está destinado a quienes perciben los haberes más bajos, los titulares que cobran más de una jubilación mínima, pero menos de $514.158,46, pueden recibir un bono proporcional para alcanzar ese importe.

Pero quienes perciben la jubilación máxima no acceden al adicional, ya que sus ingresos superan el límite establecido. El bono no se incorpora al haber mensual, por lo que se liquida como un concepto separado.

Las asignaciones familiares representan una ayuda económica para numerosos hogares argentinos. Magnific

El valor de la AUH en noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un valor de $159.611 en noviembre de 2026, luego del aumento del 1,93% aplicado por ANSES. En el esquema habitual, el organismo deposita mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes. Los montos actualizados son:

AUH por hijo: $159.611 en total

pago mensual directo del 80%: $127.688,80

retención del 20%: $31.922,20

AUH por hijo con discapacidad: $519.704

pago mensual directo por hijo con discapacidad: $415.763,20

De todas formas, ANSES cuenta con un mecanismo de acreditación automática de controles sanitarios para niños menores de cinco años. Cuando los requisitos se verifican a través del intercambio de información con el Ministerio de Salud, las familias pueden recibir el 100% de la asignación.

Además de la AUH, algunos beneficiarios acceden a la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la prestación y mantiene los siguientes importes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

Para verificar el importe que corresponde cobrar, los titulares pueden consultar la sección de liquidaciones de mi ANSES. Ahí mismo se detallan los conceptos acreditados, las retenciones y los beneficios adicionales que correspondan según cada situación familiar.