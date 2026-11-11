Extra de $60.000 de ANSES para AUH: quiénes lo cobran en noviembre y cuáles son las fechas de pago

El dinero extra puede ser una ayuda importante para muchas familias, aunque no todos los titulares de la asignación podrán recibirlo.

ANSES pagará una ayuda adicional durante noviembre a las familias que cumplan con los requisitos del beneficio.

Durante noviembre, ANSES pagará un extra de más de $60.000 a algunos titulares de la AUH. El dinero está destinado a ayudar con la compra de leche y otros alimentos durante los primeros años de vida de los chicos, una etapa en la que los gastos suelen ser elevados.

El beneficio recibió un aumento este mes y puede sumarse a otras asignaciones. Sin embargo, existen algunos requisitos para acceder y el monto final depende de las prestaciones que cobra cada familia.

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Día s. Este programa del Gobierno busca mejorar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

El Complemento Leche se paga automáticamente a quienes cumplen las condiciones, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Pueden cobrarlo las personas que reciben la Asignación por Embarazo y quienes tienen hijos menores de 3 años por los que perciben la AUH. En este último caso, corresponde hasta el mes en el que cumplen esa edad.

Para acceder, es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en ANSES . No hace falta presentar ninguna solicitud, ya que el organismo identifica a quienes cumplen con las condiciones y realiza el depósito automáticamente. Con el aumento del 1,93%, el importe actualizado para noviembre llegó a $60.203 por hijo . Esta suma se entrega completa, sin descuentos ni retenciones.

Cuánto se cobra en total entre AUH, Tarjeta Alimentar y el extra

En noviembre, el valor general de la asignación es de $159.611. Cuando se aplica la retención del 20%, se depositan $127.688,80 y el resto se entrega después de acreditar los controles de salud y educación correspondientes.

Una familia con un hijo puede recibir ese importe, además de los $72.250 de la Tarjeta Alimentar y los $60.203 del Complemento Leche. En total, el ingreso mensual alcanza los $260.141,80.

La cifra puede ser mayor en el caso de los menores de 5 años. Cuando el organismo tiene confirmados los controles de vacunación y salud, paga el 100% de la prestación principal. De esta manera, la suma de las tres ayudas llega a $292.064.

Por otra parte, la Tarjeta Alimentar mantiene un monto de $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para los hogares con tres o más. En estos casos, el total varía según cuántos niños tengan derecho al adicional del Plan 1000 Días.

Las familias pueden cobrar el extra junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar, según los beneficios que les correspondan. ANSES

Cómo consultar en Mi ANSES si tenés acreditado el pago automático

Para comprobar si el Complemento Leche está incluido en el cobro de noviembre, hay que ingresar a Mi ANSES. La consulta se puede hacer desde la página oficial o mediante la aplicación para celulares.

Una vez dentro, se debe ingresar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Después, hay que entrar en la sección Hijos, seleccionar Mis Asignaciones y buscar el concepto Apoyo Alimentario Leche 1000 Días. Si no aparece, conviene revisar que la información personal sea correcta. También se puede realizar una consulta a través de la Atención Virtual o comunicarse al 130.

El extra se deposita el mismo día que la AUH, de acuerdo con el último número del DNI. El calendario de noviembre es el siguiente: