ANSES: uno por uno, estos son los montos de las pensiones en agosto 2025







De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,62% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El calendario de pagos de ANSES de agosto 2025 se verá interrumpido por el feriado del viernes 15 y retomará el lunes 18.

El pasado viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente al octavo mes del año. Como es habitual, respeta la terminación del DNI de los beneficiarios, aunque se verá interrumpido por el feriado del 15. Sin embargo, retomará con normalidad el próximo lunes 18.

En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Y uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran los distintos tipos de Pensiones No Contributivas (PNC): ayudas económicas que acompañan a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional.

A su vez, el organismo dirigido por Fernando Bearzi entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a aquellos titulares que cobren la mínima. A continuación, conocé los nuevos valores.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Monto de las pensiones de ANSES en agosto 2025 De acuerdo a la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, las pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24.

El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores: Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $321.444,30 ($251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

: $321.444,30 ($251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : $290.013,76 ($220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

: $290.013,76 ($220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37 ($314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Calendario de pagos de ANSES en agosto Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre Prestación por Desempleo – Plan 1 DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto Prestación por Desempleo – Plan 2 Todas las terminaciones de DNI (julio): del 31 de julio al 11 de agosto

