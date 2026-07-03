Antes del 9 de julio: el feriado sorpresivo de Buenos Aires que transformará tu fin de semana + Agregar ámbito en









Los vecinos bonaerenses tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo que pocos tenían en agenda.

El calendario de julio llega con sorpresas para muchos bonaerenses. Freepik

El calendario de feriados de este mes tiene como gran protagonista al 9 de julio, brindando un descanso a varios argentinos tras haber superado la mitad del año. Sin embargo, muchos no saben de una grata sorpresa en la provincia de Buenos Aires.

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Varios vecinos bonaerenses podrán aprovechar una jornada poco conocida, teniendo así la posibilidad de sumar un asueto el día lunes. Así, podrán anexar con el sábado y domingo, consiguiendo un fin de semana largo.

La jornada les permitirá a muchos planificar una escapada rápida para aprovechar el fin de semana largo. Freepik A qué se debe el feriado del 6 de julio de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y solo aplicará a una parte de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a la celebración del aniversario fundacional del partido de Campana el lunes 6 de julio.

El municipio tuvo su nacimiento en esa fecha, pero en 1885, al separarse del partido de Exaltación de la Cruz. El pueblo logró independizarse del mismo gracias al trabajo de los hermanos Costa, quienes adquirieron las tierras pertenecientes al comerciante andaluz Francisco Álvarez Campana.

Esta jornada de festejos afectará a los del sector público y empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores que podrían considerar adherirse si las actividades o celebraciones interfieren con sus comercios o empresas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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