Decretan feriado el 3 de julio en Buenos Aires: quiénes podrán aprovechar el finde largo + Agregar ámbito en









Una disposición oficial beneficia a una comunidad bonaerense con un día especial y un descanso que pocos esperaban.

El séptimo mes del año llega con un fin de semana largo. Depositphotos

Los primeros días de julio 2026 llegan con una gran novedad para un grupo de trabajadores y estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Gracias a una fecha histórica, una comunidad en particular gozará de su propio feriado que modificará la actividad habitual y abrirá la posibilidad de disfrutar un fin de semana largo.

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Aunque no va a tener un alcance provincial ni nacional, la medida llamó la atención de cientos de bonaerenses que buscan confirmar si están incluidos. La disposición se debe al aniversario fundacional de una localidad y contará con una agenda de celebraciones organizada por las autoridades locales.

Julio llega con un fin de semana extra largo para algunos afortunados. Freepik A qué se debe el feriado del 3 de julio de 2026 El viernes 3 de julio, el partido de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, tendrá un feriado local con motivo del 143° aniversario de su fundación. La disposición alcanza a los habitantes del distrito y beneficia a trabajadores de la administración pública local, además de establecimientos educativos y distintas actividades que adhieran a la jornada conmemorativa.

Cada 3 de julio, la comunidad recuerda el nacimiento del municipio con distintas propuestas pensadas para tanto vecinos como visitantes. Para este año, la Municipalidad preparó una programación gratuita en la histórica Plaza Dardo Rocha, donde se desarrollarán actos institucionales, espectáculos y actividades recreativas durante toda la jornada.

El cronograma confirmado para este año incluye un acto protocolar darle inicio a la fecha, organizado junto con la Escuela de Arte Carlos Torrallardona. Una vez que este termine, se abrirán las ferias de artesanos, emprendedores y espacios recreativos para toda la familia.

También están revistas las presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, coros y artistas locales. Se va a llevar a cabo la entrega de premios del certamen "Manuelita, ¿dónde estás?", organizado junto con la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández. Julio tiene un nuevo feriado bajo la manga. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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