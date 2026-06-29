Paraguay decretó feriado nacional tras eliminar a Alemania del Mundial

El presidente Santiago Peña anunció que este martes 30 de junio será feriado en todo el país luego de la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final tras vencer por penales al conjunto alemán.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar por penales a Alemania tuvo una inmediata repercusión fuera de la cancha. En medio de la euforia por la hazaña deportiva, el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este martes 30 de junio en todo el territorio paraguayo.

Luego de una resistencia que derivó en una dramática definición desde los doce pasos, la Albirroja dejó en el camino a una de las máximas potencias del fútbol mundial y escribió una de las páginas más importantes de su historia. El triunfo desató festejos masivos en Asunción y en distintas ciudades del país.

Minutos después de consumarse la clasificación, Peña anunció la medida excepcional a través de sus redes sociales y se sumó a la celebración popular con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!" , escribió el mandatario junto a una bandera paraguaya, confirmando que este martes 30 de junio será feriado nacional para celebrar la histórica victoria de la selección.

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La decisión fue recibida con entusiasmo por los hinchas, que continuaron los festejos durante toda la noche tras una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 y una clasificación que ya quedó grabada entre los momentos más importantes del deporte paraguayo.

El histórico triunfo de Paraguay ante Alemania

Paraguay logró la hazaña este lunes al eliminar por penales a la tetracampeona Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro, con el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, como figura, dieron el batacazo ante los teutones y lograron acceder a los octavos. Ahora esperarán por el ganador de Francia vs Suecia.

La Albirroja se puso arriba en el marcador gracias al gol de Julio Enciso a los 42 minutos, quien anotó de cabeza tras un centro del mediocampista Matías Galarza Fonda. Los alemanes tomaron la iniciativa en la segunda parte y llegaron al empate por vía de su goleador, Kai Havertz, a los 54 minutos.

Durante el suplementario no se sacaron diferencias y la definición del partido llegó desde los doce pasos, donde el arquero paraguayo se convirtió en héroe al atajar dos penales a Kai Havertz y al delantero Nick Woltemade. Pero no todo fue color de rosas: los guaraníes tuvieron doble match point, pero también erraron en dos oportunidades y debieron esperar al mata-mata, donde Tah disparó desviado y José Canale convirtió el definitivo que hizo estallar a la hinchada paraguaya.

Con este resultado, los dirigidos por Alfaro, que comenzaron el Mundial con una dura derrota por 4 a 1 ante EEUU, siguieron con un triunfo 1 a 0 ante Turquía y empataron en la fase de grupos ante Australia, accedieron a los octavos de final del Mundial.

Para conocer a su rival tendrá que esperar el duelo entre Francia y Suecia, que tendrá lugar este martes 30 de junio a las 18 horas.