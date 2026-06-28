Decretan feriado el 29 de junio en Buenos Aires: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Agregar ámbito en









Los bonaerenses tendrán la oportunidad de disfrutar de un descanso extendido gracias a este asueto poco conocido.

Pocos bonaerenses conocen esta jornada que les dará un descanso extendido antes de que comience julio. Depositphotos

El calendario nacional de feriados no tiene muchas novedades antes de que junio llegue a su fin. Sin embargo, los habitantes de la provincia de Buenos Aires podrán mirar de reojo el cronograma local y encontrarse con una sorpresa que no muchos conocían. Se trata de un asueto que les permitirá tener un descanso extendido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este no abarcará todo el territorio, pero le dará a algunos municipios y localidades la posibilidad de tener un fin de semana largo. Así, quienes puedan disfrutarlo contarán con la chance de quedarse en sus hogares o planificar una escapada rápida para arrancar julio con las energías recargadas.

Freepik Feriados Este asueto permitirá a muchas personas planear una escapada rápida. Freepik

Por qué es feriado el 29 de junio de 2026 Es necesario aclarar que no será a nivel nacional y solo tendrá impacto en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que Capitán Sarmiento celebrará el aniversario de su creación como partido autónomo, el cual se concretó un 29 de junio de 1961. Esta fecha no debe confundirse con su fundación como pueblo que es el 11 del mismo mes de 1884.

Pero no serán los únicos que estarán de festejo, ya que la localidad de Martínez de Hoz, del partido de Lincoln, también conmemora su nacimiento, el aniversario 107 de su creación.

Cabe remarcar que el feriado del lunes 29 de junio, de momento, solo contemplará darle descanso al sector público y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores para saber si se adhieren o no. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados