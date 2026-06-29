Adiós junio: cuándo es el próximo feriado en julio 2026 + Agregar ámbito en









El séptimo mes del año llega con una novedad que va a modificar la rutina de algunos trabajadores bonaerenses.

Julio llega con un feriado que solo va a afectar a algunos afortunados. Magnific

Mientras junio se despide, muchos argentinos ya están revisando el calendario de feriados para saber cuándo llegará el próximo descanso. Aunque no va a tener un alcance nacional, el séptimo mes del año cuenta con una sorpresa que beneficiará a algunos afortunados de la provincia de Buenos Aires.

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Esta fecha es muy particular porque coincide con una celebración histórica para tres municipios de la Costa Atlántica. Durante ese día se verá afectado el funcionamiento de organismos públicos, establecimientos educativos y parte de la actividad comercial dentro de esas jurisdicciones.

calendario feriado Esta fecha especial va a alcanzar a varios argentinos. Depositphotos

Por qué es feriado el 1 de julio de 2026 El miércoles 1 de julio de 2026 va a ser un día no laborable únicamente para quienes residan o trabajen en Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, ya que las tres jurisdicciones conmemorarán un nuevo aniversario de su autonomía municipal. La fecha recuerda la entrada en vigencia de la Ley N.º 9.024, sancionada en 1978, que permitió la separación administrativa de estos distritos de los partidos de General Madariaga y General Lavalle.

Como pasa con otros aniversarios patronales o fundacionales, la medida implica la suspensión de actividades en oficinas estatales, escuelas y numerosos comercios de esas localidades. De todas formas, el alcance del feriado es exclusivamente municipal, así que no modifica la actividad en el resto del país. Aunque las tres ciudades comparten esta fecha por su independencia administrativa, cada una tiene además su propio aniversario fundacional.

En el caso de Pinamar, la celebración principal se realiza el 14 de febrero, que recuerda su fundación en 1943, impulsada por el arquitecto Jorge Bunge. Por su parte, Villa Gesell conmemora su nacimiento cada 14 de diciembre, gracias al inicio del desarrollo de la ciudad por parte de Carlos Gesell en 1931. El Partido de La Costa, que reúne distintas localidades balnearias, mantiene el 1 de julio como su fecha institucional más importante. Para los vecinos de estas tres jurisdicciones, el feriado también es una oportunidad para participar de actos oficiales, actividades culturales y propuestas organizadas por cada municipio. Calendario feriado El séptimo mes del año llega con un feriado especial. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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