Julio 2026 llega con un feriado sorpresa para algunos argentinos afortunados. Aunque en esta oportunidad no se trata de una disposición que afecte a todo el país, muchas personas van a poder cortar semana y recargar energías para afrontar de mejor manera todo lo que se viene.
Julio 2026 empieza con un feriado inesperado para Buenos Aires: de qué trata
Una fecha importante en la costa bonaerense habilita un descanso inesperado y altera la rutina laboral en varias localidades.
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A diferencia de los feriados nacionales, estos días especiales tienen un alcance limitado y se deben a ciertos acontecimientos históricos que marcaron la historia de cada distrito. En este caso, la fecha va a impactar en tres localidades distintas, pero no va a alterar el funcionamiento del resto del territorio argentino.
Por qué es feriado el 1 de julio de 2026
El 1 de julio se conmemora la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa. La fecha recuerda el 1 de julio de 1978, cuando el Decreto-Ley 9024/78 oficializó la formación de estos nuevos partidos dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese proceso marcó la separación administrativa de zonas que hasta ese momento dependían de General Madariaga y General Lavalle.
Desde entonces, cada año estas localidades establecen su asueto municipal que impacta en oficinas públicas, escuelas y buena parte del comercio local. En 2026, la fecha cae miércoles, perfecto para cortar semana y bajar el ritmo de las actividades. Las celebraciones cambian según el municipio. En Pinamar se desarrolla la semana "Pinamar Distingue a su Gente", con ferias, actividades culturales y reconocimientos a vecinos.
En Villa Gesell se van a llevar a cabo ciertos actos oficiales en espacios culturales como la Casa de la Cultura, con guardias esenciales para servicios básicos. Por su parte, el Partido de La Costa organiza eventos cívicos e institucionales en distintas localidades para toda la localidad.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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