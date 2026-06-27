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27 de junio 2026 - 06:30

Julio 2026 empieza con un feriado inesperado para Buenos Aires: de qué trata

Una fecha importante en la costa bonaerense habilita un descanso inesperado y altera la rutina laboral en varias localidades.

Julio arranca con un feriado exclusivo para algunos afortunados.

Julio arranca con un feriado exclusivo para algunos afortunados.

Freepik

Julio 2026 llega con un feriado sorpresa para algunos argentinos afortunados. Aunque en esta oportunidad no se trata de una disposición que afecte a todo el país, muchas personas van a poder cortar semana y recargar energías para afrontar de mejor manera todo lo que se viene.

A diferencia de los feriados nacionales, estos días especiales tienen un alcance limitado y se deben a ciertos acontecimientos históricos que marcaron la historia de cada distrito. En este caso, la fecha va a impactar en tres localidades distintas, pero no va a alterar el funcionamiento del resto del territorio argentino.

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Feriado día libre otoño descanso
Esta fecha especial va a alcanzar a varios argentinos.

Esta fecha especial va a alcanzar a varios argentinos.

Por qué es feriado el 1 de julio de 2026

El 1 de julio se conmemora la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa. La fecha recuerda el 1 de julio de 1978, cuando el Decreto-Ley 9024/78 oficializó la formación de estos nuevos partidos dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese proceso marcó la separación administrativa de zonas que hasta ese momento dependían de General Madariaga y General Lavalle.

Desde entonces, cada año estas localidades establecen su asueto municipal que impacta en oficinas públicas, escuelas y buena parte del comercio local. En 2026, la fecha cae miércoles, perfecto para cortar semana y bajar el ritmo de las actividades. Las celebraciones cambian según el municipio. En Pinamar se desarrolla la semana "Pinamar Distingue a su Gente", con ferias, actividades culturales y reconocimientos a vecinos.

En Villa Gesell se van a llevar a cabo ciertos actos oficiales en espacios culturales como la Casa de la Cultura, con guardias esenciales para servicios básicos. Por su parte, el Partido de La Costa organiza eventos cívicos e institucionales en distintas localidades para toda la localidad.

calendario feriado
El séptimo mes del año llega con un feriado especial.

El séptimo mes del año llega con un feriado especial.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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