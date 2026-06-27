Julio 2026 empieza con un feriado inesperado para Buenos Aires: de qué trata

Una fecha importante en la costa bonaerense habilita un descanso inesperado y altera la rutina laboral en varias localidades.

Julio 2026 llega con un feriado sorpresa para algunos argentinos afortunados. Aunque en esta oportunidad no se trata de una disposición que afecte a todo el país, muchas personas van a poder cortar semana y recargar energías para afrontar de mejor manera todo lo que se viene.

A diferencia de los feriados nacionales, estos días especiales tienen un alcance limitado y se deben a ciertos acontecimientos históricos que marcaron la historia de cada distrito. En este caso, la fecha va a impactar en tres localidades distintas, pero no va a alterar el funcionamiento del resto del territorio argentino.

El 1 de julio se conmemora la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar , Villa Gesell y el Partido de La Costa . La fecha recuerda el 1 de julio de 1978, cuando el Decreto-Ley 9024/78 oficializó la formación de estos nuevos partidos dentro de la provincia de Buenos Aires . Ese proceso marcó la separación administrativa de zonas que hasta ese momento dependían de General Madariaga y General Lavalle.

Desde entonces, cada año estas localidades establecen su asueto municipal que impacta en oficinas públicas, escuelas y buena parte del comercio local. En 2026, la fecha cae miércoles, perfecto para cortar semana y bajar el ritmo de las actividades. Las celebraciones cambian según el municipio. En Pinamar se desarrolla la semana "Pinamar Distingue a su Gente", con ferias, actividades culturales y reconocimientos a vecinos.

En Villa Gesell se van a llevar a cabo ciertos actos oficiales en espacios culturales como la Casa de la Cultura, con guardias esenciales para servicios básicos. Por su parte, el Partido de La Costa organiza eventos cívicos e institucionales en distintas localidades para toda la localidad.

calendario feriado El séptimo mes del año llega con un feriado especial. Depositphotos

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables