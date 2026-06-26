Por qué Buenos Aires tendrá un feriado especial antes de que termine junio 2026

Con junio llegando a su fin, muchos miran de reojo el calendario de feriados para saber cuándo tendrán su próxima jornada de descanso. Lo que pocos saben es que habrá un día extra antes de que termine el sexto mes del año, el cual aportará un beneficio superior al de un simple asueto.

La medida no alcanzará a todo el país sino a una zona específica de la provincia. Como la fecha llega pegada al sábado y domingo, los bonaerenses disfrutarán de un fin de semana largo ideal para descansar en casa o planificar una escapada rápida con amigos o en familia.

Este día no integrará el calendario nacional de feriados y tendrá un alcance puramente local en la provincia de Buenos Aires. El motivo responde a que el partido de Capitán Sarmiento celebrará su aniversario fundacional. El municipio nació un 29 de junio de 1961, fecha en la que se sancionó la ley que lo declaró como tal.

Tampoco serán los únicos en festejar, ya que la localidad de Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln, también conmemora su aniversario. En 1904, luego de que se habilitara la estación del Ferrocarril Sarmiento y sus alrededores, el pueblo cobró vida y este lunes recibirá las celebraciones correspondientes a sus 122 años de historia.

La jornada frenará la actividad en el sector público y también le dará descanso a los empleados del Banco Provincia. Si bien todavía no se estableció de manera oficial, si te desempeñás en el sector privado no estás exento de aprovechar el fin de semana largo. Tu empleador podría adherirse al asueto si los festejos interrumpen el ritmo normal de la empresa o comercio.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables