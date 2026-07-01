El primer fin de semana largo de julio 2026: un feriado exclusivo para Buenos Aires + Agregar ámbito en









Varios bonaerenses podrán aprovechar un finde largo, ideal para realizar una escapada rápida o gozar de un descanso extendido en casa.

Muchos afortunados podrán tener unas minivacaciones con este asueto. Freepik

Es normal que, con el comienzo de un mes, todos los trabajadores y estudiantes revisen el calendario de feriados a nivel nacional para encontrar una fecha que les permita descansar. Sin embargo, no hay muchas novedades, salvo para un sector de la provincia de Buenos Aires.

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Esto se debe a que los bonaerenses tienen por delante un fin de semana largo con julio apenas iniciando. No será para todo el territorio, pero quienes lo puedan aprovechar tendrán la chance de quedarse en sus casas o planificar una escapada rápida para recargar energías.

La jornada será ideal para poder planificar una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 3 de julio de 2026 Cabe destacar nuevamente que este día no integrará el calendario de feriados a nivel nacional y será solo para un sector de la provincia de Buenos Aires. Más precisamente, los beneficiados serán los vecinos del partido de Pehuajó, ya que estarán de festejo.

El municipio conmemorará su aniversario fundacional, el cual fue un 3 de julio, pero de 1883, cuando aún era denominado como el paraje "Las Mellizas". Recién el 13 de agosto de 1889 fue reconocido como partido, independizándose de 9 de Julio.

Esta jornada, que caerá el viernes, podrá adherirse al fin de semana que la sigue y permitirá un descanso extendido. Eso sí, solo afecta a la actividad pública y a empleados del Banco Provincia, aunque no deja exentos a los trabajadores del sector privado. Si sus empleadores lo consideran, podrían permitirles aprovechar el asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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