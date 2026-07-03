Prime Video suma "El Drama": cuándo se estrena y de qué trata la película protagonizada por una pareja al borde del colapso

La plataforma incorpora una de las producciones más comentadas del año. La historia sigue a dos prometidos cuya relación cambia por completo a días de la boda.

La producción llegará al catálogo de Prime Video el 10 de julio y se suma a los principales estrenos del servicio durante el mes.

Prime Video renueva su catálogo de julio, con la incorporación de "El Drama" , una película que llega a la plataforma el 10 de julio . Después de su paso por los cines, el largometraje desembarca en el streaming, con una historia centrada en una pareja que, cuando parecía tener todo listo para casarse, descubre un secreto capaz de cambiar el rumbo de su relación.

La producción forma parte de la apuesta de Prime Video para este mes, que también incluye nuevas temporadas de series, estrenos de anime y producciones originales. Sin embargo, "El Drama" aparece como una de las películas destacadas del calendario, por su combinación de romance, suspenso y conflictos psicológicos. El estreno estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma desde el 10 de julio.

El Drama es una comedia negra y drama romántico . La historia sigue a Emma y Charlie, una pareja aparentemente perfecta que atraviesa los últimos días antes de su casamiento. Todo parece encaminado, hasta que una revelación inesperada pone en duda la confianza que existía entre ambos.

Aquello que uno de los protagonistas creía saber sobre la otra persona comienza a derrumbarse y la relación entra en una crisis profunda, justo cuando deben decidir si seguir adelante con el matrimonio o tomar caminos separados. Aunque el eje principal es la relación sentimental de los protagonistas, "El Drama" incorpora elementos propios del thriller psicológico.

El largometraje forma parte de la programación oficial del servicio para julio junto con otros estrenos destacados como la serie "Elle" , la segunda temporada de "Batman: El Enmascarado" y nuevas producciones originales de distintos géneros.

Como ocurre con el resto de los lanzamientos originales de la plataforma, la película podrá verse desde el día de su estreno sin costo adicional para quienes tengan una suscripción activa.

Reparto de El Drama

Zendaya

Robert Pattinson

Hailey Gates

Alana Haim

Zoe Winters

Mamoudou Athie

Sydney Lemmon

Jordyn Curet

YaYa Gosselin

Anna Baryshnikov

Greer Cohen

Michael Abbott Jr.

Trailer de El Drama

Un mes cargado de novedades en Prime Video

Julio representa uno de los meses con mayor cantidad de incorporaciones al catálogo de Prime Video. La plataforma comenzará el mes con el estreno de "Elle", la serie precuela de Una rubia muy legal, centrada en la adolescencia de Elle Woods. También llegarán nuevas temporadas de producciones animadas y de anime, además de contenidos deportivos en vivo.

Dentro de ese calendario, "El Drama" ocupa el espacio reservado para quienes prefieren historias con fuerte carga emocional y un cast de renombre.

El gran interrogante de la película gira en torno a una pregunta simple: ¿qué pasa cuando descubrís algo que cambia por completo la imagen que tenías de la persona con la que pensabas casarte? A partir de esa premisa, "El Drama" desarrolla una historia donde cada conversación y cada decisión adquieren un peso mayor a medida que se acerca la fecha de la boda.