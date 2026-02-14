ANSES recordó que falta poco para que finalice el plazo de un importante trámite

La presentación es un requisito indispensable para cobrar un porcentaje correspondiente al año anterior.

Cumplir con el trámite antes del 31 de marzo asegura el cobro del complemento acumulado, independientemente de las fechas mensuales de acreditación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) advirtió que se acerca la fecha límite para cumplir con uno de los trámites centrales vinculados a la Asignación Universal por Hijo.

Hasta el 31 de marzo de 2026 continúa habilitada la presentación de la Libreta AUH , documento que permite acceder al pago del 20% retenido durante 2024. El vencimiento alcanza a todos los titulares que perciben la asignación y aún no acreditaron los controles obligatorios.

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano señalaron que la prórroga vigente busca garantizar el cobro del complemento acumulado , que no se liquida de forma automática.

La presentación de la Libreta constituye una condición excluyente y su incumplimiento impide la acreditación del monto retenido , aun cuando el beneficiario haya cobrado mensualmente la asignación básica.

La Libreta AUH es el instrumento mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de derechos básicos de niños y adolescentes. El formulario certifica controles de salud, esquema de vacunación completo y asistencia escolar , requisitos establecidos para el cobro pleno de la asignación. Su presentación anual funciona como mecanismo de control y trazabilidad del beneficio.

El documento debe generarse exclusivamente desde los canales oficiales. El único formulario válido es el emitido a través de Mi ANSES, ya sea desde el sitio web o la aplicación móvil. Una vez descargado, debe ser completado y firmado por autoridades sanitarias y educativas, según corresponda, antes de su carga definitiva en el sistema.

Mi ANSES: cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de forma online, sin necesidad de concurrir a una oficina. La gestión digital permite presentar la Libreta desde cualquier dispositivo con acceso a Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. El sistema permite verificar datos, generar el formulario y subir la documentación completa.

Los pasos clave del proceso son:

Ingreso a Mi ANSES con CUIL y Clave personal

Consulta de datos en Hijos > Libreta AUH

Generación del formulario en caso de datos incompletos

Impresión en una sola hoja y certificación en escuela o centro de salud

Carga de la imagen en formato JPG, con peso menor a 3 MB

El trámite finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación, que acredita la correcta presentación.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

Durante febrero, la AUH mantiene el esquema de pago con retención parcial. ANSES liquida el 80% del monto mensual y acumula el 20% restante, que se paga de forma anual tras la presentación de la Libreta. Los valores vigentes son:

Asignación Universal por Hijo: se paga el 80% mensual

Complemento retenido: 20% acumulado anual , sujeto a presentación de Libreta

Pago adicional: se acredita luego de la validación del trámite

Con el nuevo ajuste por movilidad en febrero, el monto total de la AUH se ubica en $129.070 para cada hijo o hija. De ese total, ANSES paga de forma mensual y directa el 80%, es decir $103.256, y retiene el 20% restante, equivalente a $25.814, hasta que se presente la Libreta AUH correspondiente.

Cuándo cobro la AUH en febrero

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (por feriados de Carnaval)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

Podés verificar tu fecha exacta ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de fechas de pago.