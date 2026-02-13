SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de febrero 2026 - 21:00

ANSES modifica su calendario de pagos por los feriados de Carnaval y todas estas personas cobran más tarde

El organismo confirmó las fechas de cobro para aquellos afiliados, cuyo documento coincida con los feriados por Carnaval 2026.

El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos.&nbsp;

El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario y comenzará el lunes 9. No obstante, se verá interrumpido por el feriado de Carnaval y se reanudará con normalidad el miércoles 18.

Por disposición del Gobierno Nacional, las prestaciones registrarán un aumento del 2,85% durante el segundo mes del año, ajuste que responde al índice de inflación calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, con el objetivo de amortiguar el impacto del aumento sostenido de precios, el organismo otorgará un bono adicional de $70.000 destinado a un grupo de jubilados y pensionados.

Informate más
jubilados anses.jpg

Monto de las prestaciones de ANSES en febrero

Las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,85% en febrero, correspondiente al dato de la inflación de diciembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo, por lo que recibirán $429.254,35 ($359.254,35 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). La máxima, por su parte, quedó en $2.417.441,64 sin refuerzo.

Al igual que las pensiones y jubilaciones, las asignaciones familiares aumentarán un 2,8% en febrero 2026. De esta manera, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $129.096 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($103.276,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

Cómo queda el calendario de pagos de ANSES post Carnaval 2026

El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos. Estas se organizan de acuerdo a la terminación del DNI de sus beneficiarios. Teniendo en cuenta a los feriados por Carnaval 2026, el calendario de cobros quedaría así:

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias