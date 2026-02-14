Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero 2026

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán montos mayores este mes. Enterate cuánto se recibe, quiénes acceden al refuerzo y cuándo se acreditan los pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en febrero de 2026 las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 2,85 %, en función de la fórmula de movilidad vigente y que los beneficiarios con haberes más bajos continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000 , dispuesto por el Estado para sostener ingresos frente a los incrementos de precios.

La acreditación de los haberes sigue el cronograma mensual habitual del organismo y se realiza de forma automática, sin que los titulares tengan que realizar trámites adicionales.

Tras la actualización de febrero de 2026, las prestaciones previsionales tienen nuevos valores básicos y, en muchos casos, se suman al bono extraordinario de $70.000:

El incremento del 2,85 % se aplica sobre los haberes básicos conforme a la resolución oficial de ANSES, y el bono extraordinario se suma para quienes cumplen con los requisitos de ingresos establecidos.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $251.478,05 + bono → $321.478,05

El bono de $70.000 se paga de manera automática junto con la jubilación mensual a aquellas prestaciones previsionales, cuyos haberes actualizado más el refuerzo no superen cierto tope definido por el organismo.

Reciben el bono completo: quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM, y las PNC homologadas por debajo del límite.

Reciben el bono proporcional: quienes tienen un haber superior al mínimo pero que, sumado al bono, no supera el tope fijado para febrero.

No acceden al bono: quienes perciben haberes iguales o superiores al tope establecido para el mes.

El refuerzo se acredita sin trámites adicionales y con la misma fecha y forma en que ANSES liquida los haberes previsionales.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026

Los haberes, incluido el aumento y el bono, se acreditan de acuerdo al calendario mensual de ANSES, que este mes se reparte entre el 9 y el 27 de febrero de 2026, según la terminación del DNI del beneficiario.

El cronograma fue adelantado en parte debido a ajustes operativos por feriados y la estructura de pagos de ANSES para 2026.