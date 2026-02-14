La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en febrero de 2026 las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 2,85 %, en función de la fórmula de movilidad vigente y que los beneficiarios con haberes más bajos continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, dispuesto por el Estado para sostener ingresos frente a los incrementos de precios.
Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero 2026
Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán montos mayores este mes. Enterate cuánto se recibe, quiénes acceden al refuerzo y cuándo se acreditan los pagos.
La acreditación de los haberes sigue el cronograma mensual habitual del organismo y se realiza de forma automática, sin que los titulares tengan que realizar trámites adicionales.
Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero
Tras la actualización de febrero de 2026, las prestaciones previsionales tienen nuevos valores básicos y, en muchos casos, se suman al bono extraordinario de $70.000:
Jubilación mínima: $359.254,35 + bono $70.000 → $429.254,35
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48 + bono → $357.403,48
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $251.478,05 + bono → $321.478,05
- Jubilación máxima: $2.358.940,75 (no recibe bono porque supera el tope)
El incremento del 2,85 % se aplica sobre los haberes básicos conforme a la resolución oficial de ANSES, y el bono extraordinario se suma para quienes cumplen con los requisitos de ingresos establecidos.
Quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se cobra
El bono de $70.000 se paga de manera automática junto con la jubilación mensual a aquellas prestaciones previsionales, cuyos haberes actualizado más el refuerzo no superen cierto tope definido por el organismo.
Reciben el bono completo: quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM, y las PNC homologadas por debajo del límite.
Reciben el bono proporcional: quienes tienen un haber superior al mínimo pero que, sumado al bono, no supera el tope fijado para febrero.
No acceden al bono: quienes perciben haberes iguales o superiores al tope establecido para el mes.
El refuerzo se acredita sin trámites adicionales y con la misma fecha y forma en que ANSES liquida los haberes previsionales.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026
Los haberes, incluido el aumento y el bono, se acreditan de acuerdo al calendario mensual de ANSES, que este mes se reparte entre el 9 y el 27 de febrero de 2026, según la terminación del DNI del beneficiario.
El cronograma fue adelantado en parte debido a ajustes operativos por feriados y la estructura de pagos de ANSES para 2026.
