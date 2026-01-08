ARBA 2026: quiénes tienen menos retenciones en Impuesto sobre los Ingresos Brutos + Seguir en









La agencia bonaerense ajusta el esquema de percepciones y reduce la carga a contribuyentes con buen historial fiscal durante el 2026.

ARBA ofrece descuentos exclusivos en Ingresos Brutos a un grupo de bonaerenses. TDF

El esquema de retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vuelve a estar en el centro de la escena en la provincia de Buenos Aires. Con la mirada puesta en 2026, ARBA avanzó en una reorganización que impacta de manera directa en comercios, profesionales y pequeñas empresas que operan dentro del territorio bonaerense.

Durante los últimos años, muchos contribuyentes cuestionaron el peso de las retenciones automáticas, sobre todo en contextos de márgenes ajustados y menor actividad. En ese marco, la decisión de aliviar la presión sobre determinados perfiles fiscales aparece como una señal política y técnica que busca ordenar el sistema sin resignar recaudación.

La medida no implica una baja generalizada del impuesto, sino un reordenamiento de alícuotas y criterios. Eso introduce matices: algunos pagarán menos en cada operación, otros seguirán igual y un grupo más reducido podría no ver cambios.

ARBA Vencimiento.jpg ARBA: beneficio para contribuyentes cumplidores El principal cambio proyectado para 2026 tiene que ver con el tratamiento diferencial para los llamados contribuyentes cumplidores. ARBA considera dentro de esta categoría a quienes presentan sus declaraciones juradas en tiempo y forma, no registran deudas exigibles y mantienen un comportamiento fiscal consistente en los últimos períodos.

Para ese universo, la agencia prevé menores retenciones y percepciones en operaciones bancarias, acreditaciones y pagos a proveedores. En la práctica, esto puede traducirse en menos “manotazos” automáticos sobre la caja diaria, algo que muchos comercios sienten especialmente cuando venden con márgenes finitos y cobran con demora.

arba-portada.jpg ARBA permite pagar los impuestos de forma online. También se verían beneficiados profesionales independientes y pymes de servicios, sectores donde las retenciones suelen generar saldos a favor difíciles de recuperar. Menos retención implica menor necesidad de trámites posteriores y menos capital inmovilizado esperando compensaciones futuras. Ya que ARBA actualiza periódicamente los padrones, la condición de cumplidor puede cambiar si aparecen atrasos, omisiones o inconsistencias. Además, hay actividades con regímenes específicos que pueden tener reglas propias, lo que suma complejidad al análisis. Desde el organismo explican que la lógica es incentivar el cumplimiento voluntario, diferenciando a quienes hacen las cosas en regla de quienes arrastran incumplimientos. Aun así, especialistas advierten que el impacto final dependerá de variables como el nivel de actividad, la inflación y la coordinación con otros fiscos, en especial el nacional.

