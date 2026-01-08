Así es la estafa con Pix que amenaza a turistas argentinos en Brasil + Seguir en









Este tipo de estafas reciben el nombre de “golpe da maquininha” en el territorio brasileño. Las modalidades de fraude en este método de pago que se deben tener en cuenta.



Miles de argentinos visitan Brasil en esta temporada de verano. Sin embargo, los intentos de fraude a turistas se multiplicaron, especialmente con el sistema de pagos denominado Pix, donde los delincuentes simulan ser representantes del Banco Central de Brasil o de la empresa mencionada.

Pix, a diferencia de los métodos tradicionales, funciona sin intermediarios ni tarjetas bancarias, lo que reduce costos y facilita las operaciones. Además, para los argentinos, permite pagar en pesos con conversión automática a reales, accediendo a un tipo de cambio que suele ser más conveniente que el oficial o el que aplican las tarjetas internacionales.

Las posibles estafas con Pix en Brasil y cómo evitarlas Hay distintas formas de estafas, una de ellas suele ser recibir un contacto por WhatsApp, donde el estafador utiliza logotipos oficiales. El objetivo es convencer a la persona de que existe un inconveniente técnico y a partir de ahí, solicitar datos personales que facilitan el acceso a cuentas, tarjetas o billeteras digitales.

Es importante aclarar que, las cuentas de Pix y el Banco Central de Brasil no solicitan información por canales no oficiales ni realizan llamadas por aplicaciones de mensajería.

Otras modalidades involucran a los vendedores ambulantes en las playas. En Brasil se la conoce como “golpe da maquininha”. Se produce cuando un turista compra un producto de bajo valor y, en el momento de pagar con el celular vía QR o con una tarjeta, el estafador aumenta el valor. Es importante verificar el importe en la pantalla antes de aprobar una transacción.

Como otra opciones, los promotores ofrecen descargar una supuesta aplicación prometiendo beneficios exclusivos para turistas. Al escanear el código, el teléfono instala un programa malicioso capaz de solicitar permisos y, tras obtenerlos, acceder a cuentas bancarias o billeteras digitales. No obstante, Pix no exige la descarga de ninguna aplicación propia; los argentinos pueden usar el sistema solamente utilizando las mismas billeteras virtuales que usan en Argentina.