Cómo funciona Tina, la nueva asistencia virtual de ANSES

El organismo dio a conocer esta nueva herramienta para asistir de manera digital a sus usuarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció, a través de su página oficial, el lanzamiento de "Tina", un asistente virtual para los usuarios de sus servicios.

Manejar las diversas herramientas virtuales puede ser una tarea difícil para los adultos mayores, sobre todo si se trata de páginas web que no cuentan con asistencia para guiar a sus usuarios. Las distintas opciones y herramientas pueden causar confusión en el uso de las funciones, por lo que la ayuda de un asistente virtual es crucial para navegarlas.

Por eso, la Administración Nacional de la Seguridad Social anunció, a través de su página oficial, el lanzamiento de "Tina", un asistente virtual para los usuarios de sus servicios. Conocé acá de qué se trata y cómo utilizarla:

image Qué es Tina Tina es un asistente virtual, presentado recientemente por ANSES, que fue creada para realizar consultas y obtener información de trámites y prestaciones del organismo.

Este asistente está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y, además de servir como herramienta de guía para encontrar información de ANSES, también responde o deriva las consultas correspondientes a otros organismos del Estado, entre otras funciones.

Cómo acceder a Tina desde Mi ANSES Para acceder a Tina desde Mi ANSES, hay una serie de pasos sencillos a seguir:

Ingresar a Mi ANSES Hacer clic en el avatar de “Tina”, que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla Detallar la búsqueda o elegir alguna de las opciones que se ofrecen Enviar la consulta y aguardar a que Tina responda

