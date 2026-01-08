Insólito: un policía robó las cubiertas de un patrullero, las vendió y saldó una deuda de $400.000 + Seguir en









Por este delito, José Nicolás López fue condenado a tres años de prisión y tendrá que pagar una multa de $90.000. Además, fue inhabilitado de forma perpetua.

Un policía robó las cubiertas de un patrullero para saldar una deuda.

El policía santafesino José Nicolás López robó las cuatro cubiertas de un patrullero para pagar una deuda de $400.000. Por el delito, fue condenado este jueves a tres años de prisión y fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer en la fuerza de seguridad. Además, tendrá que pagar una multa de $90.000, el monto máximo previsto por la ley para este tipo de casos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La sentencia, dispuesta por el juez Pablo Ruiz Staigeer, se dio a conocer este jueves en el marco de un juicio abreviado en los tribunales de Santa Fe. El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación del delito, que sucedió dos semanas atrás.

López reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de "peculado" y "estelionato", ambos agravados por haber sido cometidos con fines de lucro.

Cómo robó López las cubiertas del patrullero Según logró reconstruir la fiscalía, el policía "concretó su accionar delictivo entre el miércoles 24 y el viernes 26" mientras cumplía sus funciones como subinspector en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, con sede en San Justo. Detalló que el imputado sacó las cuatro cubiertas del móvil policial que estaba estacionado en esa dependencia y se quedó con ellas. López estaba a cargo de la custodia del vehículo.

“Luego, López vendió las cubiertas como si hubieran sido propias y así pagó una deuda de $400.000 que tenía con la persona que las adquirió. Pocos días después se constató el faltante y se inició la investigación penal”, narró Hernández.

La misma acusación señaló que el entonces subinspector trató de “entorpecer la investigación para procurar su impunidad” y amedrentó al “comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara”. El fiscal señaló que se “recabaron testimonios, se analizaron registros del GPS del móvil policial y de cámaras de seguridad, así como se colectaron otras evidencias que permitieron esclarecer lo sucedido”.