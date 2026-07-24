El Gobierno aprobó la nueva estructura de la Vocería Presidencial y designó al subsecretario de Comunicación y Medios Públicos + Agregar ámbito en









La Casa Rosada oficializó este viernes el organigrama de primer y segundo nivel de la Secretaría de Vocería Presidencial y nombró a Fernando Nicolás Subirats al frente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos, que depende de otra cartera del área.

Archivo. Los anexos de la medida fueron rubricados por Adrián Osvaldo Ravier, secretario de Vocería Presidencial. Vocería Presidencial

El Poder Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial dos decretos vinculados al esquema de comunicación del Gobierno nacional. Por un lado, el Decreto 653/2026 aprobó la estructura organizativa de la Secretaría de Vocería Presidencial, que funciona en el ámbito de la Presidencia de la Nación. Por otro, el Decreto 649/2026 designó a un nuevo subsecretario en la Secretaría de Comunicación y Medios, también dependiente de la Presidencia.

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El decreto 653/2026, firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aprobó en su artículo 1° el organigrama de primer nivel operativo de la Secretaría de Vocería Presidencial, que queda conformada por la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital. De esa subsecretaría dependen tres direcciones nacionales: la de Discurso, la de Monitoreo y Análisis, y la de Comunicación Digital.

La nueva estructura de Vocería Presidencial Según el anexo de responsabilidades primarias, la Dirección Nacional de Discurso deberá asistir en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente, colaborar en la elaboración de sus discursos y mensajes institucionales, y coordinar la difusión de la agenda presidencial. La Dirección Nacional de Monitoreo y Análisis tendrá a su cargo controlar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de contenidos y garantizar la coherencia de los mensajes institucionales con las políticas públicas del Gobierno. La Dirección Nacional de Comunicación Digital, por su parte, deberá diseñar las estrategias y contenidos digitales del Presidente y de la Presidencia de la Nación, y supervisar las campañas orgánicas en redes sociales.

El Decreto 653/2026 aprobó la estructura organizativa de la Secretaría de Vocería Presidencial. Boletín Oficial El artículo 2° del decreto aprobó además la estructura de segundo nivel operativo. De la Dirección Nacional de Comunicación Digital dependerá la Dirección Operativa de Comunicación Digital, que a su vez tendrá tres coordinaciones: de Contenidos de Activos Digitales, de Gestión de Comunicación Digital, y de Administración y Planificación Logística. De la Dirección Nacional de Monitoreo y Análisis dependerán la Dirección de Información Pública y la Dirección de Contenido.

La norma también dispuso, en su artículo 3°, la derogación de la estructura previa que existía en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre ellas la ex Secretaría de Comunicación y Prensa, la ex Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la ex Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas, cuyos cargos fueron homologados dentro del nuevo esquema de la Secretaría de Vocería Presidencial. El artículo 4° facultó al titular de la Secretaría a modificar en el futuro la estructura de segundo nivel, sin que eso implique sumar unidades organizativas ni partidas presupuestarias, previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Los anexos de la medida fueron rubricados por Adrián Osvaldo Ravier, secretario de Vocería Presidencial.

En paralelo, el decreto 649/2026, también firmado por Milei y Santilli, designó a partir del 1° de agosto de 2026 a Fernando Nicolás Subirats (DNI 20.618.732) como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.