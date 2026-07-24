El Gobierno aprobó la estructura de la ANES que administrará cinco hospitales nacionales

Mediante el Decreto 652/2026, el Ejecutivo oficializó el organigrama y las responsabilidades de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el organismo creado para unificar la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales.

El Gobierno oficializó este viernes la estructura organizativa de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) , el organismo que desde julio de 2025 concentra la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales . La medida fue dispuesta mediante el Decreto 652/2026 , publicado en el Boletín Oficial , que además aprobó las responsabilidades primarias de cada una de las áreas que integran el nuevo esquema.

La ANES , creada por el Decreto 459/2025 en la órbita del Ministerio de Salud , reúne bajo una misma conducción administrativa al Hospital Nacional "Doctor Baldomero Sommer", el Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas", el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo", el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Doctor Juan Otimio Tesone" (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte".

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo avanzó en la implementación de la reorganización al aprobar el organigrama de primer nivel operativo y actualizar el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La norma también fijó los límites para la estructura de segundo nivel operativo, cuya aprobación quedó delegada en el Administrador Nacional de la ANES. El esquema contempla un máximo de 15 direcciones, 19 coordinaciones, dos auditorías adjuntas y ocho supervisiones de auditoría bajo el régimen del SINEP, además de cinco direcciones asistentes y 46 jefaturas de departamento y/o coordinaciones correspondientes al convenio colectivo del personal profesional de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.

Asimismo, el decreto dispuso la supresión de siete cargos extraescalafonarios que asistían al Director Nacional Ejecutivo del Hospital Posadas, creados en 2015. También eliminó las direcciones administrativas que funcionaban de manera independiente en los distintos hospitales y las reemplazó por áreas centralizadas dentro de la ANES.

Nuevas dependencias en la ANES

Entre las nuevas dependencias se incorporan una Dirección General de Coordinación Institucional y una Dirección General de Gestión Estratégica y Recursos Hospitalarios.

A su vez, dentro de la Dirección Ejecutiva de Coordinación Legal y Administrativa se crean una Dirección de Sumarios, una Dirección de Gestión Documental, seis direcciones generales para las áreas de Compras y Contrataciones, Infraestructura y Mantenimiento, Administración, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de la Información y Recursos Humanos, además de una Dirección de Enlace para cada uno de los cinco hospitales. En el caso del Hospital Posadas, también se suman una Dirección de Redes y una Dirección de Gestión de la Atención Sanitaria, entre otras áreas.

El pasado 10 de julio, el Poder Ejecutivo designó al doctor Diego Pablo Masaragian como Administrador Nacional de la ANES, con rango y jerarquía de secretario, para conducir el proceso de integración y el funcionamiento del organismo. En esa misma decisión también fueron nombrados los directores ejecutivos de los cinco hospitales, quienes ejercerán sus funciones con rango y jerarquía de subsecretario.