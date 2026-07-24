¿Cómo tramitar y renovar la orden de pañales PAMI? Requisitos y vigencia de la OME

Conocé cómo gestionar la Orden Médica Electrónica, cuándo debe renovarse y qué hacer para mantener la cobertura sin interrupciones.

La Orden Médica Electrónica debe mantenerse vigente para que los afiliados de PAMI continúen recibiendo la cobertura mensual de pañales.

PAMI ofrece a sus afiliados la cobertura de pañales a través de la Orden Médica Electrónica (OME) , un requisito indispensable para acceder a la provisión mensual de este insumo. El trámite puede realizarse mediante el médico de cabecera y debe mantenerse vigente para garantizar la continuidad del beneficio.

La OME establece la cantidad de unidades autorizadas según la indicación médica y tiene un período de validez determinado. Por ese motivo, es importante conocer cuándo corresponde renovarla y cuáles son los pasos para evitar demoras en las entregas.

Además, en los casos en que el afiliado necesite una cantidad superior a la prevista por el esquema habitual, PAMI contempla un procedimiento específico para solicitar una autorización especial .

La Orden Médica Electrónica tiene una vigencia de seis meses . Una vez cumplido ese período, el afiliado deberá renovarla para seguir recibiendo los pañales incluidos dentro de la cobertura de PAMI.

La renovación debe ser realizada por el médico de cabecera, quien evaluará nuevamente la necesidad del insumo y emitirá una nueva OME si corresponde . Mantener la orden actualizada es fundamental para evitar la suspensión de las entregas mensuales.

¿Qué hacer antes de que venza tu OME para no interrumpir las entregas?

PAMI recomienda iniciar el trámite de renovación antes del vencimiento de la Orden Médica Electrónica. De esta manera, el médico podrá emitir una nueva indicación con anticipación y el afiliado continuará recibiendo el beneficio sin interrupciones.

También es importante verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados en el organismo. Ante cualquier inconveniente con la renovación o la entrega de los pañales, el afiliado puede comunicarse con PAMI o acercarse a una agencia, para recibir asesoramiento.

Solicitudes especiales: ¿qué trámite hacer si se necesitan más de 90 unidades al mes?

La cobertura estándar contempla hasta 90 unidades mensuales de pañales. Sin embargo, algunos afiliados pueden requerir una cantidad mayor debido a su condición de salud.

En esos casos, el médico tratante deberá justificar la necesidad mediante la documentación correspondiente para que PAMI evalúe la solicitud. Si el organismo aprueba el pedido, el afiliado podrá acceder a una cantidad superior de unidades según lo indicado por el profesional.

Como en cualquier otro trámite vinculado con prestaciones médicas, es recomendable consultar los requisitos específicos antes de iniciar la gestión. De esa manera, se evita presentar documentación incompleta y se agiliza el proceso de autorización.

Asimismo, PAMI recuerda que toda la información oficial sobre la Orden Médica Electrónica, la cobertura de pañales y los procedimientos vigentes puede consultarse a través de sus canales oficiales, donde también se encuentran los requisitos actualizados para cada tipo de solicitud.

Mantener la Orden Médica Electrónica vigente es clave para que la entrega de pañales se realice de manera continua y sin demoras. Por eso, PAMI recomienda no esperar al vencimiento de la autorización y coordinar la renovación con el médico de cabecera con la suficiente anticipación.

En caso de dudas sobre el estado de la OME, la cantidad de unidades autorizadas o los requisitos para una solicitud especial, los afiliados pueden consultar los canales oficiales de PAMI. De esa forma, podrán verificar la documentación necesaria y evitar inconvenientes que puedan afectar la continuidad de la prestación.