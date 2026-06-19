ARCA: advierten por correos falsos que usan el nombre del organismo para estafar

Una nueva modalidad de estafa encendió las alarmas entre quienes hacen compras internacionales o esperan recibir paquetes desde el exterior. Los ciberdelincuentes ahora apelan a la urgencia y a la confianza que generan las instituciones públicas como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para engañar a las víctimas.

La estrategia consiste en enviar mensajes que aparentan ser oficiales y que hasta incluyen información personal para ganar la credibilidad del remitente, con el objetivo final de conseguir documentación sensible y dinero a través de mecanismos completamente fraudulentos.

La maniobra arranca con un correo electrónico que aparenta provenir de ARCA y cuyo asunto suele mencionar una supuesta encomienda internacional retenida . En muchos casos, el mensaje incorpora el nombre completo y el DNI del destinatario, información que genera una falsa sensación de legitimidad y provoca que la persona siga leyendo sin sospechar.

El cuerpo del correo cuenta con un lenguaje administrativo y formal donde se informa que un paquete permanece detenido en un centro aduanero y que existe una obligación tributaria pendiente para liberarlo. Los estafadores aseguran que una revisión aduanera detectó aranceles impagos y establecen un monto determinado que la víctima debería abonar para recuperar la encomienda.

La cifra puede variar, pero siempre busca generar preocupación inmediata y una reacción impulsiva. A diferencia de los mecanismos oficiales, este supuesto pago no se hace a través de plataformas estatales, ya que los delincuentes pretenden que la persona responda el correo para recibir posteriormente un CBU donde efectuar una transferencia bancaria. Sin embargo, el verdadero peligro aparece antes, cuando los responsables del fraude solicitan dos acciones:

Confirmar la recepción del mensaje

Adjuntar una fotografía o captura del DNI

Incluso incorporan una indicación engañosa sobre tapar el número de trámite del documento para aparentar un procedimiento seguro y legítimo. El propósito real consiste en obtener datos personales suficientes para cometer otros delitos, como la apertura de cuentas bancarias falsas, la solicitud de préstamos o diferentes maniobras de suplantación de identidad.

Hay que entender que la estrategia es la presión psicológica, el correo establece un plazo máximo de 5 días hábiles para completar el supuesto pago y amenaza con la pérdida definitiva del paquete, la acumulación de recargos o el inicio de procedimientos administrativos inexistentes.

La principal recomendación es no responder, no descargar archivos adjuntos y no compartir documentación personal, si una persona espera una compra internacional, la verificación siempre debe hacerse desde los canales oficiales.

Para eso, es necesario ingresar manualmente al portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino o revisar la información desde las plataformas oficiales habilitadas por ARCA, evitando cualquier enlace incluido en el correo sospechoso.

Si los datos personales ya fueron enviados, la recomendación es comunicarse inmediatamente con la entidad bancaria y denunciar el hecho ante las autoridades especializadas en ciberdelitos.

Estafas Los delincuentes buscan aprovecharse de la desesperación de la víctima. Gentileza - National Church

Cómo darse cuenta de que un mail es una estafa

Para protegerse de una posible estafa, hay que tener en cuenta estos aspectos:

El remitente presenta direcciones extrañas

Uno de los primeros indicios aparece en la dirección desde la cual se envía el correo, ya que los organismos públicos argentinos usan dominios oficiales que finalizan en ".gob.ar". Si la dirección agrega palabras, números o terminaciones diferentes, se trata de una señal de alerta, ya que los delincuentes suelen incorporar nombres similares para confundir a las víctimas.

Ninguna entidad pública solicita una foto del DNI por correo electrónico

ARCA, Correo Argentino y otros organismos estatales no piden imágenes del documento nacional de identidad a través de un mail. Tampoco exigen responder mensajes para iniciar trámites de encomiendas internacionales, de hecho, ante un pedido de este tipo, lo correcto es interrumpir cualquier interacción.

Los pagos aduaneros se realizan únicamente por canales oficiales

Las operaciones de importaciones personales tienen procedimientos establecidos. Los usuarios deben ingresar a las plataformas habilitadas, acceder con su CUIL y clave fiscal, generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) o completar el proceso mediante los sistemas oficiales disponibles. Por eso, nunca se envía un CBU bancario por correo electrónico para completar estos pagos.

La urgencia extrema busca bloquear el análisis racional

Los ciberdelincuentes necesitan que la víctima actúe rápido. Todas esas amenazas con plazos breves, multas adicionales o la pérdida definitiva de paquetes forman parte de un mecanismo de manipulación psicológica. Entonces, cuanto menos tiempo tenga una persona para verificar la información, mayores son las probabilidades de que caiga en la trampa.