Atención viajeros: ARCA informó que tienen que declarar al entrar o salir del país

Uno de los requisitos menos conocidos puede generarte demoras y costos extra si no lo cumplís antes de pasar por los controles.

Las vacaciones de invierno y el incremento de los viajes internacionales hicieron que muchas personas se interesen por las normas que regulan el ingreso y egreso de mercaderías en Argentina. Ante esta situación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son las obligaciones vigentes para los pasajeros.

Muchos turistas creen que únicamente deben preocuparse por el equipaje, pero la realidad es que existen límites económicos y determinados bienes que exigen una declaración previa . El incumplimiento puede derivar en pagos adicionales, demoras o hasta inconvenientes durante los controles fronterizos.

ARCA explicó que existen varias situaciones en las que los viajeros deben informar formalmente lo que transportan, como cuando una persona supera la franquicia permitida para ingresar productos adquiridos en el exterior o cuando se llevan artículos sujetos a controles sanitarios especiales . También existe la obligación de declarar cuando se transporta dinero en efectivo o instrumentos monetarios por un valor equivalente a u$s10.000 o más.

Las franquicias cambian según el medio de transporte elegido para regresar al país, quienes ingresen por vía aérea o marítima pueden traer mercaderías por hasta u$s500 sin pagar tributos . A ese monto se suma otra franquicia independiente de u$s500 que es exclusiva para las compras hechas en el Free Shop al llegar.

Por el otro lado, quienes regresen por vía terrestre o fluvial cuentan con un límite menor, en esos casos la franquicia es de u$s300 para los adultos y u$s150 para los menores de 16 años. Además, los matrimonios, las uniones civiles y los hijos menores de 16 años pueden unificar sus franquicias y aprovecharlas de manera conjunta.

Por ejemplo, una pareja con dos hijos menores de 16 años que ingresa por avión podría sumar las franquicias individuales y ampliar el margen permitido antes de tributar. ARCA recordó también que estos beneficios son mensuales y no acumulables, es decir, si un pasajero no los utiliza durante un viaje, no puede trasladarlos al siguiente.

Valija equipaje viaje Para evitar multas, es importante tener en cuenta la reglamentación vigente. Magnific

Cuándo se deben pagar impuestos por los productos que se entran al país

Los tributos aparecen únicamente cuando el valor total de los bienes transportados supera los límites establecidos. La regla dice que el pasajero debe abonar un arancel equivalente al 50% sobre el monto excedido y no sobre el valor completo de la compra. Para entenderlo mejor, si una persona ingresa por vía aérea con artículos valuados en u$s600, la cuenta se hace de la siguiente manera:

Valor total de los productos: u$s600

Franquicia permitida: u$s500

Excedente: u$s100

Impuesto a pagar: u$s50

Este sistema busca equilibrar el ingreso de mercaderías provenientes del exterior y evitar operaciones comerciales encubiertas bajo la figura del equipaje personal. También existen productos alcanzados por controles de sanidad y seguridad, pero en esos casos la Aduana puede solicitar documentación adicional o exigir trámites complementarios.

Por el otro lado, quienes ingresen o egresen del país con u$s10.000 o más, o incluso su equivalente en otras monedas, están obligados a informarlo previamente ante las autoridades aduaneras. La medida alcanza tanto al dinero físico como a determinados instrumentos monetarios.

Trámite ARCA computadora Hay trámites online para evitar inconvenientes. Magnific

Paso a paso: cómo realizar la declaración

ARCA puso a disposición distintas herramientas para agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera en aeropuertos y pasos fronterizos. El proceso puede completarse mediante plataformas digitales y terminales de autogestión habilitadas en los principales puntos de ingreso y salida del país, el procedimiento consiste en estos pasos:

Revisar previamente si los bienes transportados superan las franquicias permitidas

Verificar si se lleva dinero en efectivo o instrumentos monetarios equivalentes a u$s10.000 o más

o más Completar la declaración mediante los sistemas digitales disponibles en aeropuertos o pasos internacionales

En caso de no poder llevar a cabo el trámite online, presentar los formularios manuales OM-2087/G5 u OM-2087/G6

Además, para quienes viajan con objetos adquiridos anteriormente en el exterior y desean evitar inconvenientes al regresar, lo mejor es registrar esas pertenencias antes de salir del país, trámite que se puede llevar a cabo mediante el formulario OM 121, sirve para acreditar la titularidad de los bienes y demostrar que ya formaban parte del equipaje antes del viaje.