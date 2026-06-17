Los monotributistas están viviendo un mes particular en junio de 2026, ya que la fecha estipulada para abonar la cuota mensual de ARCA sufrió una modificación. La decisión impacta sobre todas las categorías y obliga a cada uno a reorganizar la agenda para evitar recargos e inconvenientes administrativos.
Atención monotributistas: la importante fecha de ARCA que cambia en junio 2026
Una modificación en el cronograma obliga a todo quien esté bajo el régimen a revisar el plazo mensual y las alternativas disponibles para cumplir a tiempo.
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El pago mensual reúne tres componentes obligatorios, el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social. Además, ARCA recordó que existen múltiples herramientas digitales para completar la operación y controlar el estado de cada obligación desde sus plataformas oficiales.
Cuándo vence el monotributo en junio 2026
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que el vencimiento correspondiente a junio de 2026 será el lunes 22 de junio. Esto impacta porque habitualmente la obligación vence el día 20 de cada mes, pero como en esta oportunidad la fecha original coincide con un fin de semana, el cronograma se pasó al siguiente día hábil.
El cambio alcanza a los monotributistas de todas las categorías, desde la A hasta la K, sin excepciones. Cumplir dentro del plazo evita la generación de intereses y posibles inconvenientes futuros dentro de la regularidad fiscal. Además, ARCA puso a disposición el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), que permite:
- Consultar pagos realizados
- Verificar deudas pendientes
- Detectar saldos a favor
- Generar volantes electrónicos de pago
- Revisar el historial de obligaciones
Los valores vigentes del monotributo según la categoría
ARCA mantiene los importes vigentes para junio de 2026 según la categoría y la actividad desarrollada. En algunos casos existen diferencias entre quienes prestan servicios y quienes comercializan bienes, por lo que los montos que rigen hasta el día de hoy son los siguientes:
- Categoría A: $42.386,74.
- Categoría B: $48.250,78.
- Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
- Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes.
- Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes.
- Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes.
- Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes.
- Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes.
- Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes.
- Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes.
- Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes.
Cómo se puede pagar el monotributo
ARCA estableció que la cancelación de la obligación debe efectuarse principalmente a través de herramientas digitales, ya que las modalidades presenciales quedaron limitadas a casos específicos. Los monotributistas sociales, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos son los únicos grupos habilitados para ciertos esquemas presenciales, pero entre las alternativas electrónicas disponibles están:
Volante Electrónico de Pago (VEP)
El sistema más utilizado consiste en generar un VEP desde:
- El servicio "Presentación de DDJJ y Pagos"
- La plataforma CCMA
Una vez emitido, se puede cancelar inmediatamente mediante distintas entidades adheridas.
Pago mediante código QR
ARCA incorporó la opción de escanear un código QR desde las billeteras digitales habilitadas, entre ellas se encuentran:
- Mercado Pago
- Cuenta DNI
- Ualá
- Belo
- Prex
- Banco Galicia
- Banco Ciudad
- Interbanking
- Fiwind
Homebanking
Los bancos permiten completar la operación desde sus plataformas online, por lo que los usuarios pueden ingresar mediante:
- Pago Mis Cuentas
- Plataforma Pagar
- Red Link
- Servicios ARCA dentro del homebanking
Incluso existe una modalidad que permite generar un VEP sin clave fiscal, siempre que el banco valide previamente la identidad del contribuyente.
Débito automático
Otra alternativa consiste en adherir la cuenta bancaria para que el pago mensual sea automático, esa gestión puede realizarse:
- Desde el portal Monotributo
- Directamente en entidades bancarias habilitadas
- Mediante el servicio "Declaración de CBU"
- Desde la aplicación ARCA Móvil
Tarjetas de crédito
También se puede hacer la adhesión automática con tarjeta de crédito, las principales opciones son:
- Visa
- Mastercard
- Cabal
En este caso, hay que tener presente que la acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles.
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