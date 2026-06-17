Atención monotributistas: la importante fecha de ARCA que cambia en junio 2026

Una modificación en el cronograma obliga a todo quien esté bajo el régimen a revisar el plazo mensual y las alternativas disponibles para cumplir a tiempo.

Los monotributistas tienen que prestar atención a un importante detalle del mes de junio 2026.

Los monotributistas están viviendo un mes particular en junio de 2026, ya que la fecha estipulada para abonar la cuota mensual de ARCA sufrió una modificación . La decisión impacta sobre todas las categorías y obliga a cada uno a reorganizar la agenda para evitar recargos e inconvenientes administrativos.

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El pago mensual reúne tres componentes obligatorios , el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social. Además, ARCA recordó que existen múltiples herramientas digitales para completar la operación y controlar el estado de cada obligación desde sus plataformas oficiales.

El monotributo tiene un cambio en junio 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que el vencimiento correspondiente a junio de 2026 será el lunes 22 de junio . Esto impacta porque habitualmente la obligación vence el día 20 de cada mes, pero como en esta oportunidad la fecha original coincide con un fin de semana, el cronograma se pasó al siguiente día hábil.

El cambio alcanza a los monotributistas de todas las categorías, desde la A hasta la K, sin excepciones. Cumplir dentro del plazo evita la generación de intereses y posibles inconvenientes futuros dentro de la regularidad fiscal. Además, ARCA puso a disposición el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) , que permite:

Consultar pagos realizados

Verificar deudas pendientes

Detectar saldos a favor

Generar volantes electrónicos de pago

Revisar el historial de obligaciones

Persona mayor haciendo tramite La fecha límite de ARCA alcanza a monotributistas de todas las categorías. Pexels

Los valores vigentes del monotributo según la categoría

ARCA mantiene los importes vigentes para junio de 2026 según la categoría y la actividad desarrollada. En algunos casos existen diferencias entre quienes prestan servicios y quienes comercializan bienes, por lo que los montos que rigen hasta el día de hoy son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74 .

. Categoría B: $48.250,78 .

. Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes.

para prestación de servicios y para venta de bienes. Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes.

ARCA Trámite Firmar El calendario de pagos se modificó para este mes. Magnific

Cómo se puede pagar el monotributo

ARCA estableció que la cancelación de la obligación debe efectuarse principalmente a través de herramientas digitales, ya que las modalidades presenciales quedaron limitadas a casos específicos. Los monotributistas sociales, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos son los únicos grupos habilitados para ciertos esquemas presenciales, pero entre las alternativas electrónicas disponibles están:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

El sistema más utilizado consiste en generar un VEP desde:

El servicio "Presentación de DDJJ y Pagos"

La plataforma CCMA

Una vez emitido, se puede cancelar inmediatamente mediante distintas entidades adheridas.

Pago mediante código QR

ARCA incorporó la opción de escanear un código QR desde las billeteras digitales habilitadas, entre ellas se encuentran:

Mercado Pago

Cuenta DNI

Ualá

Belo

Prex

Banco Galicia

Banco Ciudad

Interbanking

Fiwind

Homebanking

Los bancos permiten completar la operación desde sus plataformas online, por lo que los usuarios pueden ingresar mediante:

Pago Mis Cuentas

Plataforma Pagar

Red Link

Servicios ARCA dentro del homebanking

Incluso existe una modalidad que permite generar un VEP sin clave fiscal, siempre que el banco valide previamente la identidad del contribuyente.

Débito automático

Otra alternativa consiste en adherir la cuenta bancaria para que el pago mensual sea automático, esa gestión puede realizarse:

Desde el portal Monotributo

Directamente en entidades bancarias habilitadas

Mediante el servicio "Declaración de CBU"

Desde la aplicación ARCA Móvil

Tarjetas de crédito

También se puede hacer la adhesión automática con tarjeta de crédito, las principales opciones son:

Visa

Mastercard

Cabal

En este caso, hay que tener presente que la acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles.