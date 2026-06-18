ARCA intimó al contratista de Manuel Adorni que declaró haber cobrado u$s245.000 en efectivo por reformas + Agregar ámbito en









El organismo le exigió documentación sobre sus ingresos, facturación y movimientos patrimoniales de 2024 y 2025. El arquitecto había declarado ante la Justicia que realizó obras en la casa del funcionario y que los pagos se hicieron en efectivo y sin factura.

ARCA intimó a Matías Tabar y deberá presentar documentación sobre sus ingresos y patrimonio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó este jueves al arquitecto Matías Tabar, el contratista que declaró ante la Justicia haber cobrado u$s245.000 en efectivo y sin emitir facturas por reformas en una vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Deberá presentar documentación vinculada a sus ingresos y actividad económica.

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La medida se produjo en el marco de las derivaciones de la investigación que lleva adelante el juzgado federal de Ariel Lijo sobre el patrimonio del funcionario. Según trascendió, ARCA le otorgó a Tabar un plazo de diez días para justificar ingresos correspondientes a 2024 y 2025, detallar su actividad económica, la facturación emitida, las compras realizadas a proveedores y la documentación relacionada con las obras ejecutadas en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá.

Tabar había declarado a principios de mayo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y su testimonio complicó la situación judicial de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La declaración de Matías Tabar en la investigación contra Manuel Adorni Durante esa presentación, el arquitecto sostuvo que las obras realizadas en la vivienda tuvieron un costo total de u$s245.000, monto que, según afirmó, fue abonado íntegramente en efectivo y sin la emisión de comprobantes fiscales.

También detalló que los trabajos se extendieron durante aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron la colocación de nuevos pisos, remodelaciones en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

De acuerdo con su declaración, los pagos se realizaron en dos etapas: una primera entrega de u$s55.000 durante 2024 y un segundo desembolso de u$s190.000 en 2025. Además, Tabar aseguró que mientras se desarrollaban las refacciones, Adorni alquiló otra propiedad dentro del mismo country, lo que habría implicado un gasto adicional cercano a los u$s13.000. Como parte de su colaboración con la investigación, el contratista entregó a la Justicia su teléfono celular y aportó información sobre las personas que participaron en las obras realizadas en la vivienda adquirida a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.