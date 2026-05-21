¿Chau a los juicios laborales? El cambio que ARCA aplicó en los certificados de trabajo tras un despido

El organismo cambió un trámite clave tras desvinculaciones. Conocé los detalles del nuevo esquema digital que ya se encuentra vigente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó un nuevo sistema digital para emitir certificados laborales y modificó uno de los trámites más sensibles, luego de la finalización de una relación laboral. La medida fue reglamentada a través de la Resolución General 5848/2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio impacta sobre el certificado contemplado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo , un documento que los empleadores deben entregar obligatoriamente cuando termina el vínculo laboral, ya sea por despido, renuncia o cualquier otra causa. La falta de entrega suele derivar en reclamos judiciales y multas económicas para las empresas.

Con la nueva reglamentación, ARCA habilitó la posibilidad de emitir ese certificado de manera completamente digital mediante el sistema “ Simplificación Registral” , utilizando Clave Fiscal y validación electrónica, sin necesidad de firma manuscrita adicional. El Gobierno sostiene que la medida apunta a reducir burocracia, agilizar procesos y evitar conflictos posteriores vinculados con la acreditación de documentación laboral.

Hasta ahora, gran parte de los empleadores seguía utilizando documentación física para cumplir con la entrega del certificado laboral exigido por la legislación argentina. Con la nueva normativa, ARCA incorporó un esquema digital que permite generar el formulario F.984 directamente desde la plataforma oficial del organismo.

Según explicó ARCA, el sistema tomará automáticamente información registrada en las bases oficiales, incluyendo altas y bajas laborales, salarios declarados, aportes previsionales y datos vinculados a la seguridad social. Esto busca reducir errores manuales y evitar inconsistencias en la documentación entregada al trabajador.

La normativa también establece que el trabajador podrá acceder a la documentación desde los servicios digitales habilitados por el organismo. La validación del certificado se realizará mediante Clave Fiscal y códigos de verificación electrónicos, un mecanismo que reemplaza parte de los procedimientos presenciales y administrativos que regían hasta ahora.

Además, ARCA aclaró que seguirá existiendo la posibilidad de emitir certificados en formato papel. En esos casos, deberán confeccionarse por duplicado y conservar las firmas correspondientes tanto del empleador como del trabajador.

trabajo

Por qué el certificado de trabajo puede generar juicios laborales

El certificado laboral previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene una importancia central dentro de cualquier desvinculación. Allí deben constar el tiempo trabajado, las tareas realizadas, los salarios percibidos y los aportes efectuados durante la relación laboral.

Cuando una empresa no entrega correctamente ese documento dentro de los plazos establecidos, el trabajador puede iniciar acciones judiciales reclamando indemnizaciones adicionales. La ley prevé sanciones equivalentes a tres veces la mejor remuneración mensual del empleado si el empleador incumple con esa obligación.

Por ese motivo, el nuevo esquema digital impulsado por ARCA busca disminuir disputas vinculadas a la falta de entrega, errores formales o demoras administrativas. Al centralizar la información en bases oficiales y automatizar parte del proceso, el Gobierno intenta darle mayor trazabilidad al sistema y reducir las posibilidades de conflicto judicial.

La modificación forma parte de los cambios incorporados en la Ley de Modernización Laboral aprobada este año, que incluyó distintas medidas orientadas a digitalizar trámites y simplificar obligaciones administrativas para empleadores.

Juicios laborales

Qué deben hacer las empresas para emitir el certificado digital

De acuerdo con la reglamentación oficial, los empleadores deberán ingresar al servicio “Simplificación Registral” de ARCA utilizando Clave Fiscal con nivel de seguridad suficiente para generar el nuevo certificado digital. El sistema permitirá emitir el formulario electrónico con datos validados automáticamente desde las bases del organismo y de la ANSES. Para eso, previamente deberá encontrarse habilitado el servicio denominado “Mi certificación - ANSES”.

ARCA también indicó que los trabajadores podrán consultar y validar los certificados emitidos mediante herramientas digitales oficiales. El objetivo es que tanto empleados como empresas puedan acceder rápidamente a la documentación laboral sin depender exclusivamente de soportes físicos.

La resolución ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y reemplazó esquemas anteriores que regían desde hace casi dos décadas.