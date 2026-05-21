Empleadas domésticas: cómo acceder al recibo de sueldo digital

Las empleadas domésticas tendrán su recibo de sueldo de manera digital

Las trabajadoras de casas particulares ya pueden acceder a un nuevo esquema de recibo de sueldo completamente digital impulsado por ARCA . La medida modifica la manera en que empleadores y empleadas gestionan la documentación salarial y apunta a simplificar trámites dentro de uno de los sectores laborales más amplios del país.

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El cambio fue oficializado a través de la Resolución General 5850/2026 y alcanzará a más de 600 mil relaciones laborales registradas. A partir de ahora, los comprobantes de pago dejarán de depender exclusivamente del formato papel y podrán consultarse directamente desde plataformas online vinculadas al régimen especial de casas particulares.

La iniciativa también busca reducir errores administrativos y mejorar el acceso a documentación laboral formal . Aunque el sistema digital promete mayor comodidad, existen dudas entre algunas trabajadoras sobre el acceso tecnológico, la familiaridad con herramientas digitales y la conectividad necesaria para consultar recibos desde internet. Son cuestiones que suelen aparecer cada vez que un trámite cotidiano pasa al mundo online.

La implementación del nuevo recibo electrónico fue confirmada por ARCA como parte del proceso de modernización laboral previsto en la Ley 27.802. Según explicó el organismo, el objetivo es que el comprobante salarial tenga validez electrónica formal , con mecanismos que garanticen autenticidad, integridad documental y trazabilidad.

En términos prácticos, esto significa que el empleador ya no tendrá que entregar necesariamente un recibo impreso firmado a mano. Desde ahora, el documento quedará disponible de manera digital dentro del sistema oficial del Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

aire-acondicionado-limpieza-empleada-domestica.jpg Depositphotos

El nuevo formato incorpora herramientas que permiten verificar cuándo fue emitido el recibo y también cuándo fue visualizado por la trabajadora. Dentro del sistema aparece una sección denominada “Fecha de lectura”, donde el empleador puede corroborar si el comprobante fue abierto por la empleada.

Desde ARCA sostienen que la digitalización ayudará a disminuir problemas administrativos frecuentes, especialmente errores formales en la confección de recibos. También consideran que puede facilitar eventuales reclamos o controversias laborales, ya que toda la documentación quedará almacenada electrónicamente.

En el sector de casas particulares, donde todavía existe un nivel importante de informalidad, la medida aparece como un intento de fortalecer la registración laboral y transparentar pagos salariales. Igual, algunos especialistas remarcan que la digitalización por sí sola no resuelve problemas estructurales vinculados al empleo no registrado o a las dificultades económicas de muchas familias empleadoras.

ARCA1 Mariano Fuchila

Cómo funciona el Registro Especial del Personal de Casas Particulares

El acceso al recibo digital se realiza a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, plataforma donde empleadores registran relaciones laborales, pagos y aportes vinculados al régimen doméstico.

Para ingresar, tanto empleadores como trabajadoras necesitan contar con Clave Fiscal. Una vez dentro del sistema, las empleadas podrán dirigirse al apartado “Mis trabajos” y luego ingresar a la opción “Recibos de sueldo”. Allí tendrán disponible el documento electrónico correspondiente a cada período salarial.

El sistema también permite descargar el archivo para guardarlo o compartirlo digitalmente. Algo útil en casos donde se necesita presentar comprobantes laborales para trámites bancarios, alquileres o solicitudes administrativas.

Del lado del empleador, la emisión del recibo seguirá realizándose desde el mismo registro oficial donde actualmente se gestionan aportes y contribuciones. La diferencia principal es que el comprobante quedará automáticamente disponible para la trabajadora en formato electrónico.

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Desde el organismo recomiendan revisar la información disponible en el micrositio oficial de casas particulares para conocer requisitos, pasos de acceso y detalles técnicos del nuevo sistema.