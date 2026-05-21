Reforma laboral: ARCA oficializó el recibo de sueldo electrónico para empleadas domésticas

La medida comenzará a aplicarse desde mayo de 2026 y obliga a los empleadores a emitir los comprobantes salariales de manera digital a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves la implementación obligatoria del recibo de sueldo electrónico para empleadas domésticas . La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución general 5850/2026 y comenzará a regir para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.

La normativa adapta el régimen vigente a los cambios introducidos por la ley de Modernización Laboral 27.802 , que dispuso la digitalización de los recibos salariales para este sector. A partir de ahora, los empleadores deberán emitir los comprobantes exclusivamente a través del servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio web oficial de ARCA .

A partir de ahora, los empleadores deberán emitir los comprobantes exclusivamente a través del servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”.

Según la resolución, el acceso al sistema se realizará mediante Clave Fiscal y la validación de identidad del empleador reemplazará la necesidad de incorporar una firma manuscrita en el recibo emitido electrónicamente.

El organismo explicó que el nuevo esquema busca avanzar en la “simplificación de procesos y la sustitución del soporte papel” , además de unificar la gestión documental vinculada a las relaciones laborales del sector.

Para confeccionar el recibo, los empleadores deberán ingresar al registro, seleccionar al trabajador correspondiente y completar los datos vinculados al período liquidado, modalidad de pago, remuneración y demás conceptos salariales. Una vez confirmada la operación, el sistema generará el recibo electrónico.

La resolución también establece que, cuando el salario sea abonado en efectivo o el trabajador lo solicite, el recibo deberá imprimirse por duplicado. En esos casos, el empleado conservará el original firmado y el empleador deberá guardar una copia como constancia del pago realizado.

Trabajo Domestico Hace poco, el gremio acordó una suba del 6,5 % y la actualización de escalas hasta julio.

Además, los trabajadores podrán acceder de forma digital tanto a sus recibos de sueldo como a las constancias de aportes y contribuciones efectuadas por sus empleadores. Esa información estará disponible dentro del apartado “Ver Aportes” y “Recibos de Sueldo” del sistema oficial.

La normativa también aclara que los formularios manuales F.102/RT, F.575/RT y F.1350 ya no serán considerados comprobantes válidos de pago cuando sean completados directamente por los responsables. Desde ARCA señalaron que las novedades y modalidades operativas podrán consultarse en el micrositio “Casas Particulares” del portal oficial del organismo.

¿Qué cambia con la nueva norma?

A partir de ahora el empleador, que debe emitir el recibo de sueldo mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, lo pondrá a disposición del trabajador o trabajadora de forma totalmente digital. Esta actualización se da en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El empleador podrá ver en la sección PAGOS Y RECIBOS la columna “FECHA DE LECTURA”, la cual indica la fecha en la cual la trabajadora accedió al recibo de sueldo a partir de su ingreso vía el Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal.

Por su parte, las empleadas podrán visualizar el Recibo de Sueldo Electrónico en “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Al seleccionar el botón “Ver Recibo”, el mismo se descargará para compartirlo electrónicamente.

Para mayor información, se encuentran disponibles en el micrositio de Casas Particulares https://www.afi p.gob.ar/casasparticulares/ los requisitos para el acceso al Recibo de Sueldo.