ARCA: cuáles son los juicios que quedaron sin efecto por la ley de Inocencia Fiscal + Seguir en









Conocé de qué se trata la Ley Benigna y los métodos de actualización de montos regidos por el organismo.

Una revisión que definitivamente alivia la carga del sistema judicial y del organismo recaudador. Depositphotos

La aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal modificó el encuadre de numerosos expedientes vinculados con evasión tributaria en la Argentina. La actualización de los montos mínimos para considerar delito fiscal derivó en la pérdida de vigencia de miles de causas penales iniciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo informó que existen 4.199 juicios impulsados por la propia entidad que ya no superan los nuevos parámetros legales.

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La modificación normativa redefinió los umbrales que determinan cuándo una conducta configura evasión impositiva. La ley estableció que la evasión simple se configura desde $100 millones y la agravada a partir de $1.000 millones. El cambio elevó de forma considerable los valores anteriores y obligó a revisar expedientes abiertos bajo el régimen previo.

La estimación incluye únicamente las denuncias presentadas por la ex AFIP, actual ARCA. El cálculo no contempla expedientes iniciados por particulares o terceros, casos en los que la continuidad o finalización de la causa depende de la decisión de la Justicia federal. La legislación también modificó los montos en situaciones que involucran estructuras o intermediarios utilizados para ocultar la identidad del contribuyente, con un monto mínimo fijó en $200 millones.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip ARCA: Ley más benigna El principio de ley penal más benigna permite aplicar la norma más favorable al imputado, incluso si el hecho investigado ocurrió antes del cambio legislativo, un criterio jurídico que abrió la puerta para revisar causas en trámite y evaluar si corresponde mantenerlas activas bajo los nuevos límites establecidos por la ley.

La autoridad fiscal dictó la Instrucción General 1/2026 con el objetivo de ordenar la revisión de expedientes penales tributarios, aduaneros y vinculados con la seguridad social. El documento fija lineamientos para analizar cada caso y determinar si los montos investigados superan los nuevos mínimos previstos en la normativa vigente.

P28 - Depositphotos_44_opt.jpeg Estudio. Para medir la presión tributaria se tomó como ejemplos a trabajadores en relación de dependencia y se tuvo en cuenta consumos de todo tipo, desde alimentos, servicios y bienes. Actualización tributaria por UVA La Ley de Inocencia Fiscal incorporó un mecanismo de actualización anual para los montos que determinan delitos tributarios, así los ajustes se realizan de manera automática según el índice de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con el objetivo de evitar nuevos atrasos en los parámetros del régimen penal. El esquema establece que los mínimos exigidos para configurar evasión simple o agravada se actualicen cada año conforme a la evolución de la inflación, situación que genera dudas dado que, en caso de actualizar los valores, podría requerirse analizar nuevamente las causas que hayan surgido en el ínterin.

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