ARCA bajo la lupa: cómo será la fiscalización de billeteras virtuales en dólares y criptomonedas

Las cuentas digitales dejarán de quedar fuera del radar fiscal y la declaración de estos activos pasará a ser obligatoria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzará con un cambio estructural en su estrategia de control fiscal al incorporar a las billeteras virtuales que operan en dólares y cripto activos. El nuevo enfoque se apoya en acuerdos internacionales de intercambio de información que permitirán acceder a datos financieros alojados fuera del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un esquema que apunta especialmente a contribuyentes que perciben ingresos del exterior a través de plataformas digitales, una modalidad cada vez más extendida entre freelancers y profesionales independientes. Con esta reformulación, las tenencias en cuentas virtuales dejarán de considerarse un área gris del sistema tributario argentino.

La fiscalización se basará en un sistema de intercambio automático de información entre administraciones tributarias, sin necesidad de pedidos puntuales o investigaciones individuales. Estados Unidos, la Unión Europea y los países adheridos a la OCDE funcionarán como nodos centrales de esta red de datos fiscales.

Estos datos quedarán disponibles para su cruce con otras jurisdicciones.

Reportar información relevante a las autoridades del país donde se encuentren reguladas.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Cuentas en dólares y cripto: ¿Qué información recibirá el organismo?

ARCA podrá acceder a datos vinculados a:

Titularidad de las cuentas

Saldos mantenidos

Movimientos registrados

Trazabilidad de los fondos

Esta reglamentación alcanzará a las billeteras virtuales, proveedores de dinero electrónico y exchanges de criptoactivos regulados.

En el plano local, las billeteras registradas en la Argentina y las cuentas bancarias en dólares ya informan de manera automática cuando se superan determinados umbrales. A partir de los nuevos acuerdos, ese mismo nivel de información se extenderá a plataformas internacionales utilizadas por contribuyentes argentinos.

ARCA

Los nuevos montos: cuándo se dispara el reporte automático

El reporte automático se activa cuando las cuentas administran fondos o registran operaciones que superan los límites establecidos por la normativa vigente. Si bien esos umbrales varían según el tipo de entidad y jurisdicción, el criterio central será la consistencia entre los ingresos declarados y los fondos detectados.

El cruce de información histórica, saldos, transacciones y activos digitales permitirá detectar desvíos de forma más temprana y con menor margen para mantener el anonimato financiero.