La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzará con un cambio estructural en su estrategia de control fiscal al incorporar a las billeteras virtuales que operan en dólares y cripto activos. El nuevo enfoque se apoya en acuerdos internacionales de intercambio de información que permitirán acceder a datos financieros alojados fuera del país.
ARCA bajo la lupa: cómo será la fiscalización de billeteras virtuales en dólares y criptomonedas
Las cuentas digitales dejarán de quedar fuera del radar fiscal y la declaración de estos activos pasará a ser obligatoria
Un esquema que apunta especialmente a contribuyentes que perciben ingresos del exterior a través de plataformas digitales, una modalidad cada vez más extendida entre freelancers y profesionales independientes. Con esta reformulación, las tenencias en cuentas virtuales dejarán de considerarse un área gris del sistema tributario argentino.
El fin del anonimato: ARCA y el intercambio automático de datos
La fiscalización se basará en un sistema de intercambio automático de información entre administraciones tributarias, sin necesidad de pedidos puntuales o investigaciones individuales. Estados Unidos, la Unión Europea y los países adheridos a la OCDE funcionarán como nodos centrales de esta red de datos fiscales.
Las entidades financieras deben cumplir ciertos requisitos:
Identificar a sus usuarios.
Determinar su residencia fiscal.
Reportar información relevante a las autoridades del país donde se encuentren reguladas.
Estos datos quedarán disponibles para su cruce con otras jurisdicciones.
Cuentas en dólares y cripto: ¿Qué información recibirá el organismo?
ARCA podrá acceder a datos vinculados a:
Titularidad de las cuentas
Saldos mantenidos
Movimientos registrados
Trazabilidad de los fondos
Esta reglamentación alcanzará a las billeteras virtuales, proveedores de dinero electrónico y exchanges de criptoactivos regulados.
En el plano local, las billeteras registradas en la Argentina y las cuentas bancarias en dólares ya informan de manera automática cuando se superan determinados umbrales. A partir de los nuevos acuerdos, ese mismo nivel de información se extenderá a plataformas internacionales utilizadas por contribuyentes argentinos.
Los nuevos montos: cuándo se dispara el reporte automático
El reporte automático se activa cuando las cuentas administran fondos o registran operaciones que superan los límites establecidos por la normativa vigente. Si bien esos umbrales varían según el tipo de entidad y jurisdicción, el criterio central será la consistencia entre los ingresos declarados y los fondos detectados.
El cruce de información histórica, saldos, transacciones y activos digitales permitirá detectar desvíos de forma más temprana y con menor margen para mantener el anonimato financiero.
