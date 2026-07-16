ARCA: cómo darte de alta en el monotributo si ya trabajas en blanco

Quienes tienen un empleo registrado pueden sumar otra ocupación con facturación, pero existe un detalle sobre los aportes que es importante tener en cuenta.

Aunque no muchos lo sepan, trabajar en relación de dependencia y ser monotributista es compatible.

Con la economía actual, muchas personas que ya tienen un empleo en relación de dependencia buscan generar un ingreso adicional mediante trabajos independientes. El problema es que quienes se encuentran en esta situación se suelen preguntar si es posible facturar por monotributo por cuenta propia sin renunciar al puesto registrado .

Por suerte, el régimen simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite combinar ambas modalidades laborales siempre que se cumplan con las condiciones previstas para el régimen simplificado. Además, quienes ya cuentan con aportes por su empleo tienen una particularidad al momento de afrontar la cuota mensual.

Lo principal a tener en cuenta es que tener un empleo registrado no impide inscribirse en el Monotributo para desarrollar otra actividad económica. Ambas situaciones son totalmente compatibles, siempre que la actividad independiente respete los requisitos establecidos por el régimen simplificado.

Esta alternativa suele ser elegida por quienes llevan a cabo trabajos freelance, ofrecen servicios profesionales, comercializan productos o desarrollan un emprendimiento paralelo mientras mantienen su relación laboral principal. Uno de los beneficios para estos contribuyentes radica en los aportes , porque como el trabajador en blanco ya los tiene, no debe volver a abonarlos de la misma manera dentro del Monotributo.

En esos casos, la cuota mensual contempla únicamente los conceptos que correspondan según la situación previsional y sanitaria del contribuyente, lo que evita una duplicación de aportes ya efectuados mediante el empleo registrado. Para acceder al régimen simplificado es necesario desarrollar una actividad económica compatible con el Monotributo, ya sea mediante la venta de bienes o la prestación de servicios.

También corresponde respetar los límites de facturación establecidos para cada categoría y verificar que la actividad elegida se encuentre habilitada dentro del régimen. Existen, además, actividades que no pueden incorporarse al Monotributo cuando constituyen la única fuente de ingresos del contribuyente. Entre ellas figuran:

Administración o dirección de sociedades

Compraventa de valores mobiliarios

Participación en utilidades societarias

Determinadas inversiones y prestaciones financieras

De todas formas, es importante recordar que antes de iniciar el trámite, lo mejor es revisar toda la actividad declarada y elegir correctamente la categoría correspondiente para evitar futuras recategorizaciones o cualquier tipo de inconvenientes con ARCA.

Las dos modalidades son compatibles. Magnific

Paso a paso: cómo inscribirse en el monotributo

El alta puede llevarse a cabo completamente por internet a través del portal oficial de ARCA. Para empezar, el contribuyente debe contar con CUIT y Clave Fiscal, credenciales indispensables para ingresar a los servicios digitales del organismo. Una vez dentro del sistema, lo fundamental es seleccionar la opción de inscripción al Monotributo y avanzar con la carga de la información solicitada.

El procedimiento incluye varias etapas:

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal

Seleccionar el régimen de Monotributo

Elegir la actividad económica que se desarrollará

Informar la fecha de inicio de la actividad

Declarar los datos vinculados con la facturación estimada

Indicar si existe un local afectado a la actividad y completar la información correspondiente

Informar la situación previsional para determinar los aportes que correspondan

Elegir la obra social, cuando resulte aplicable

Confirmar la inscripción

Durante la carga de datos también se consulta la situación previsional del solicitante. Quienes ya realizan sus aportes jubilatorios mediante un empleo registrado deben informarlo para que el sistema contemple esa condición. En cuanto a la cobertura médica, el régimen permite seleccionar una obra social y, si corresponde, incorporar integrantes del grupo familiar mediante el pago adicional previsto para cada caso.

Una vez finalizado el trámite, el contribuyente queda habilitado para emitir facturas, cumplir con el pago mensual de su categoría y desarrollar la actividad independiente de manera formal. Para evitar inconvenientes posteriores, lo mejor es mantener actualizados los datos personales, controlar periódicamente la categoría asignada y revisar los parámetros de facturación.