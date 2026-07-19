Monotributo ARCA: hasta cuándo hay tiempo para pagar la cuota mensual de julio 2026

El organismo ya confirmó el cronograma del mes y todavía falta cumplir con un trámite que alcanza a gran parte de los contribuyentes.

Julio llegó con dos obligaciones muy importantes para los monotributistas . En esta oportunidad, además del pago correspondiente al período mensual, una parte de los contribuyentes va a tener que revisar si todavía sigue dentro de la categoría vigente o si le corresponde un cambio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya habilitó el proceso de evaluación semestral, que toma como referencia la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. Cumplir con los plazos te ahorra diferencias futuras, ajustes e incluso inconvenientes con el organismo fiscal.

En julio de 2026 hay dos fechas fundamentales para los monotributistas, la primera corresponde al pago de la obligación mensual , mientras que la segunda es la recategorización del régimen .

Julio es uno de los meses más importantes del año para el Régimen Simplificado.

La cuota mensual de julio vence el 20 de julio de 2026 y, hasta ese día, los contribuyentes podrán cancelar el importe correspondiente mediante cualquiera de los canales habilitados por ARCA .

Por el otro lado, el organismo abrió el período de recategorización , un trámite obligatorio únicamente para quienes registraron cambios en su actividad que modifican la categoría en la que están inscriptos. La revisión contempla la información acumulada de los últimos 12 meses y entre los parámetros que deben analizarse figuran:

Facturación anual

Ingresos obtenidos

Superficie destinada a la actividad

Valor de los alquileres

Consumo de energía eléctrica

Los contribuyentes que llevan menos de seis meses dentro del Monotributo no deben realizar este procedimiento, ya que todavía no cuentan con el período mínimo requerido para la evaluación. El plazo para completar la recategorización va a permanecer abierto hasta el 5 de agosto de 2026.

Si durante el último año no hubo modificaciones en ninguno de los parámetros establecidos por ARCA, no será necesario realizar ningún trámite y el sistema mantendrá automáticamente la categoría vigente. Pero por el otro lado, si existieron variaciones y el contribuyente no actualiza su situación, podría enfrentar diferencias impositivas, reclamos por montos retroactivos y eventuales sanciones cuando el organismo detecte la inconsistencia.

Cabe recalcar que durante julio también se espera la confirmación oficial de las nuevas escalas del régimen. El ajuste definitivo va a depender del índice de inflación correspondiente a junio que publique el INDEC. Según lo que se sabe, la actualización rondaría el 14,3%, aunque el porcentaje final será informado por ARCA.

Si sos monotributista, te conviene tener esta información en cuenta. Magnific

Varias formas: cómo se puede pagar el monotributo

ARCA dispone de distintas alternativas para cancelar la obligación mensual, tanto desde computadoras como desde teléfonos celulares, por eso, cada contribuyente puede elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades. Entre las opciones disponibles aparecen las siguientes:

Código QR generado desde el Portal Monotributo o desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos para abonar con billeteras virtuales compatibles

generado desde el o desde la para abonar con billeteras virtuales compatibles Volante Electrónico de Pago (VEP) , que se genera con CUIT y Clave Fiscal y luego se cancela desde home banking o plataformas habilitadas

, que se genera con CUIT y y luego se cancela desde home banking o plataformas habilitadas Billeteras virtuales compatibles con el sistema de ARCA, mediante el ingreso del CUIT o el escaneo del código QR

compatibles con el sistema de ARCA, mediante el ingreso del CUIT o el escaneo del código QR Débito automático sobre cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con adhesión desde el Portal Monotributo o directamente en la entidad financiera

sobre cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con adhesión desde el o directamente en la entidad financiera Home banking de bancos adheridos a las redes Link o Banelco

de bancos adheridos a las redes Cajeros automáticos de las redes Banelco y Link

de las redes Aplicaciones oficiales ARCA Móvil y Mi Monotributo

y Billetera Electrónica de ARCA para quienes tienen saldo disponible dentro del sistema

Quienes elijan pagar mediante tarjeta de crédito deben tener presente que la acreditación del importe puede demorar hasta 10 días hábiles. En el caso del VEP, la generación es inmediata y puede completarse desde el servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" o desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.