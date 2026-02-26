ARCA está dando de baja a los monotributistas que hacen estos depósitos en billeteras virtuales

El organismo fiscal intensificó los controles a los contribuyentes que registran movimientos en plataformas digitales.

ARCA: el motivo detrás de la baja a los monotributistas que hacen depósitos en las billeteras virtuales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) intensificó los controles sobre los monotributistas que registran movimientos en billeteras virtuales y plataformas digitales .

Muchos contribuyentes reciben notificaciones en su Domicilio Fiscal Electrónico que informan recategorizaciones automáticas o incluso exclusiones del Régimen Simplificado. Estas decisiones se basan en datos sistémicos que el organismo recaudador obtiene de aplicaciones como Mercado Pago, Personal Pay, Ualá y Naranja, entre otras.

El principal inconveniente radica en que ARCA no diferencia entre ingresos generados por ventas y aquellos que provienen de otros conceptos . Esto incluye transferencias entre cuentas propias, reintegros por compras, préstamos personales o dinero recaudado para regalos grupales.

Como consecuencia, muchos monotributistas enfrentan ajustes en su categoría o la pérdida del régimen simplificado sin haber incumplido realmente los límites de facturación establecidos.

ARCA implementó un mecanismo de control más estricto que se suma a la campaña de inducción previa a la recategorización obligatoria , cuyo plazo venció el 5 de febrero de 2026.

Durante esa etapa, el organismo incluyó en el sitio Nuestra Parte de cada monotributista los montos detectados en billeteras virtuales. En ese momento, la ausencia de notificaciones en el Domicilio Fiscal Electrónico indicaba que se trataba de una advertencia preventiva.

A partir del 6 de febrero de 2026, el sistema comenzó a aplicar recategorizaciones y exclusiones automáticas. Estas decisiones se toman en función de los datos que ARCA recibe de las plataformas de pago, ahora obligadas a informar mensualmente los movimientos de sus usuarios.

El organismo cruza esta información con los topes de ingresos de cada categoría y, si detecta que los montos superan los límites, notifica al contribuyente mediante su Domicilio Fiscal Electrónico.

El funcionamiento del MOREO y sus consecuencias

El sistema de recategorización automática, conocido como MOREO (Monotributo - Recategorización de Oficio), utiliza los datos de cobros realizados a través de billeteras virtuales, pasarelas de pago y otros medios electrónicos. Esta información alimenta un proceso automatizado que compara los ingresos detectados con las declaraciones del contribuyente.

El MOREO realiza las siguientes acciones:

Consolida los saldos de todas las billeteras: Suma los movimientos de todas las aplicaciones asociadas al CUIT del monotributista, sin importar si se trata de cuentas diferentes.

Compara con la facturación declarada: Contrasta el total de ingresos detectados en las plataformas digitales con lo declarado por el contribuyente en el mismo período.

Detecta discrepancias: Si los depósitos superan los límites de la categoría actual, el sistema asume que se trata de ventas no declaradas y procede a recategorizar al contribuyente o, en casos extremos, a excluirlo del Monotributo.

Un caso real analizado por el especialista Daniel Pérez, del estudio Pérez, Fiocco & Asoc., ilustra cómo opera este mecanismo: el sistema detectó un monto de $15.743.566 en plataformas digitales durante 2025 en un contribuyente de Categoría A.

Como esta cifra superaba los límites de su categoría, ARCA lo recategorizó automáticamente a la Categoría C, sin considerar que parte de esos fondos podían provenir de transferencias personales o reintegros.

Cómo evitar la exclusión o recategorización

Los monotributistas que reciben una notificación de recategorización o exclusión disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación, a través de Presentaciones Digitales. Este trámite es esencial cuando los montos detectados por ARCA no corresponden a ingresos por ventas, sino a otros conceptos, tales como:

Transferencias entre cuentas propias (por ejemplo, mover dinero de una cuenta bancaria a Mercado Pago).

Préstamos recibidos de familiares o amigos.

Dinero recaudado para regalos grupales o "vaquitas".

Reintegros por compras devueltas o canceladas.

Si el contribuyente no apela en el plazo establecido, ARCA procederá a darlo de baja del Monotributo y lo inscribirá automáticamente en el régimen general de IVA, Ganancias y Autónomos. En este caso, el reingreso al Régimen Simplificado solo será posible después de 3 años desde la fecha de exclusión.

Estrategias para mantenerse en el Monotributo

Ante este escenario, los especialistas recomiendan a los monotributistas:

Revisar periódicamente el sitio Nuestra Parte: verificar los montos que ARCA detecta en las billeteras virtuales y compararlos con los ingresos reales declarados.

Mantener registros detallados: conservar comprobantes de transferencias, préstamos o reintegros que justifiquen los depósitos detectados por el organismo.

Apelar en tiempo y forma: si se recibe una notificación de recategorización o exclusión, presentar el recurso dentro de los 15 días hábiles, adjuntando la documentación que respalde la naturaleza de los movimientos.

Evitar distribuir fondos en múltiples billeteras: ARCA ahora consolida los saldos de todas las cuentas vinculadas al CUIT, por lo que esta estrategia ya no es efectiva para eludir los controles.

Los controles automatizados de ARCA exigen a los monotributistas mayor precisión en sus declaraciones y un seguimiento constante de sus movimientos financieros. La falta de acción ante una notificación puede tener consecuencias graves, como la pérdida del Régimen Simplificado y la inclusión en un sistema tributario más complejo y costoso.