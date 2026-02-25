Diputados de la oposición exigen suspender la recategorización de oficio a monotributistas + Seguir en









El diputado Guillermo Michel anunció la presentación de un proyecto de ley para que se suspenda la decisión de ARCA de incorporar el análisis de movimientos en billeteras virtuales.

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para suspender la recategorización de oficio a monotributistas.

Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciara un proceso de recategorización de oficio a monotributistas basado en los movimientos en billeteras virtuales, diputados de la oposición presentaron este miércoles un proyecto de ley para suspender la decisión.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel anunció la presentación de "un proyecto de ley para suspender, por el plazo de 180 días, las facultades de la ARCA para efectuar recategorizaciones de oficio a monotributista".

La iniciativa está firmada también por los diputados Victoria Tolosa Paz, Ernesto Pipi Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Emir Felix, Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/2026702556987113562?s=20&partner=&hide_thread=false Presentamos un proyecto de ley para suspender, por el plazo de 180 días, las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para efectuar recategorizaciones de oficio a monotributistas. pic.twitter.com/xxE4jzG3Qv — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) February 25, 2026 Qué dice el proyecto de ley El texto sostiene: "en un contexto de crisis profunda producto de las decisiones de este Gobierno Nacional que tiene como consecuencias la caída de las ventas, volatilidad de los precios, los parámetros objetivos del régimen de facturación, pago de alquileres y pago de servicios pueden no reflejar capacidad contributiva real, ya que la inflación no produce una mejora real con un aumento nominal de facturación, las variaciones generan un desfasaje de períodos y la retracción del consumo genera irregularidades en los ingresos".

Por ese motivo indica que "suspender la recategorización de oficio se fundamenta en una medida para cuidar la economía de los efectores autónomos, y no les genere un desvarío económico en sus propios proyectos y procesos laborales, de emprendimientos y/o de profesión; evitar la informalidad por incapacidad de pago de las obligaciones por elevar las categorías"

"Este proyecto pretende sostener el entramado productivo de nuestro país, sobre todo en los autónomos que es el régimen formal de los sectores más frágiles de la sociedad", cerró el texto. arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip El organismo inició recategorizaciones de oficio para monotributistas tomando como base los movimientos detectados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. Recategorizaciones de oficio para monotributistas El organismo inició recategorizaciones de oficio para monotributistas tomando como base los movimientos detectados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. En este contexto, el organismo fiscal llevó a cabo un cruce de datos para verificar si las categorías declaradas coincidían con los ingresos registrados en cuentas electrónicas. Bajo este método se suma todos los depósitos en billeteras virtuales, los compara con la facturación, los recategoriza y excluye en el Monotributo. ARCA avisó a los monotributistas que debían recategorizarse hasta el pasado jueves 5 de febrero, en el proceso habitual que prevé dos actualizaciones al año.

