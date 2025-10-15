Fin de los días soleados y cambio en el clima: cuándo volverían las lluvias y tormentas a Buenos Aires







Para este el miércoles se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y noche, acompañado de una mínima de 19 grados y una máxima de 27, donde se hará sentir el ascenso térmico.

Las lluvias y tormentas volverían a Buenos Aires. Mariano Fuchila

Aunque esta semana arrancó con un clima agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que volverán las lluvias y tormentas para los próximos días.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cómo seguirá el clima y cuándo llueve en el AMBA Para este el miércoles se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y noche, acompañado de una mínima de 19 grados y una máxima de 27, donde se hará sentir el ascenso térmico.

Por su parte, en principio el jueves también tendría buen clima, en sintonía con los días previos, y sería la jornada más calurosa de la semana, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas de 19 grados de mínima y 28 de máxima.

clima-buenos-aires-lluvia.jpg Depositphotos

Sin embargo, el SMN indica que entre este jueves 16 y el viernes 17 de octubre se ubica el mayor riesgo de precipitaciones débiles o aisladas, con temperaturas que irán en aumento. Para el AMBA, se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros en zonas puntuales.

Por último, los servicios meteorológicos coinciden en que el fin de semana será sin lluvias, rompiéndose una racha de casi un mes. Alerta del SMN por lluvias y tormentas en la Argentina El retorno anticipado de las precipitaciones no solo afecta a la zona central. Diversas provincias experimentarán el cambio de patrón, siendo crucial mantenerse informado ante las alertas meteorológicas emitidas por el SMN. Noroeste argentino (NOA): se prevén lluvias para el viernes 17 y sábado 18 de octubre en provincias como Salta, Jujuy, Formosa y Chaco . Esto marca el inicio de la transición hacia el período de mayores acumulados estivales.

se prevén lluvias para el viernes 17 y sábado 18 de octubre en provincias como . Esto marca el inicio de la transición hacia el período de mayores acumulados estivales. Región pampeana: se esperan precipitaciones en Córdoba, sur de Santa Fe y San Luis , acompañadas de ráfagas de viento del sector sur de entre 40 y 50 kilómetros.

se esperan precipitaciones en , acompañadas de ráfagas de viento del sector sur de entre 40 y 50 kilómetros. Litoral: sectores como el norte de Corrientes y Misiones estuvieron bajo alerta naranja por tormentas, destacando el dinamismo atmosférico en la franja central y norte.