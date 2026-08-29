No solo para monotributistas: cuáles son todas las aplicaciones de ARCA y para qué sirve cada una

ARCA cuenta con un conjunto de aplicaciones móviles pensadas para resolver distintos trámites y consultas sin necesidad de ingresar siempre desde una computadora. Aunque algunas están especialmente dirigidas a monotributistas , la oferta también incluye herramientas para empleadores, trabajadores, usuarios que necesitan reforzar la seguridad de su clave fiscal y personas vinculadas con actividades comerciales.

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La agencia tributaria reúne actualmente ocho aplicaciones específicas dentro de su apartado de herramientas móviles: ARCA Móvil, Mi Monotributo, Casas Particulares, Facturador Móvil, ARCA OTP, Facturador, Token ARCA y Remitos Electrónicos. A ellas se suma el apartado Trabajo, disponible dentro de Mi Argentina, que permite consultar información laboral registrada ante el organismo.

Es la herramienta más amplia del conjunto y permite acceder desde el teléfono a distintos servicios fiscales. Entre sus funciones aparecen la consulta y el pago del monotributo, la recategorización simplificada , la consulta de deudas, el acceso al domicilio fiscal electrónico y la visualización de una agenda personalizada de vencimientos.

El organismo concentra sus herramientas digitales en un espacio destinado a orientar a los usuarios sobre sus principales funciones.

También permite declarar la CBU para determinados débitos automáticos y devoluciones, consultar constancias de inscripción, constatar comprobantes, recibir notificaciones y solicitar turnos web. Además, incorpora opciones vinculadas con trabajadores y empleadores, como altas de personal, consultas de liquidaciones de sueldo y una herramienta para simular retenciones del Impuesto a las Ganancias.

Esta aplicación está orientada específicamente a quienes forman parte del régimen simplificado. Desde allí se puede adherir o cancelar la inscripción , consultar el estado de la cuenta y realizar la recategorización correspondiente.

También permite inscribirse como monotributista empleador, consultar la constancia de inscripción y la credencial de pago, emitir comprobantes electrónicos, constituir el domicilio fiscal electrónico y modificar datos personales.

Casas Particulares

Está destinada tanto a empleadores como a trabajadores del Régimen de Casas Particulares. Entre sus opciones se encuentran el alta y la baja de empleados, el pago mensual de las obligaciones y la generación de recibos de sueldo.

Además, permite consultar y cancelar deudas, revisar los datos de cada relación laboral, imprimir formularios para licencias o certificados y verificar el estado de los aportes destinados a obra social y jubilación.

Las opciones disponibles abarcan diferentes necesidades y perfiles de contribuyentes, trabajadores y empleadores. Depositphotos

Facturador Móvil

Esta herramienta apunta a quienes necesitan emitir comprobantes electrónicos desde un smartphone o tablet. Permite administrar una base de clientes y cargar productos y servicios para tenerlos disponibles al momento de generar una factura.

También incorpora plantillas personalizadas, con el objetivo de adaptar la herramienta a las necesidades de cada usuario. ARCA indica que es necesario descargar la versión vigente de la aplicación para poder utilizarla.

ARCA OTP

La aplicación está relacionada con la seguridad de la clave fiscal. Su función es generar una clave fiscal con nivel de seguridad 4, destinada a operar con los sistemas de ARCA.

Para activarla se requiere realizar previamente un trámite de “Soft token - Activación de clave” y concurrir a una dependencia del organismo con el DNI y el teléfono. Allí se completa el enrolamiento y luego la aplicación genera el PIN inicial de activación.

Facturador

El Facturador permite que los monotributistas emitan tiques a consumidores finales directamente desde el celular. Está pensado para pequeños contribuyentes de todas las categorías y también para monotributistas sociales que tengan declaradas actividades alcanzadas.

Además de generar comprobantes, permite consultar y compartir las facturas emitidas. La herramienta también puede instalarse como acceso directo desde navegadores compatibles en celulares, tablets o computadoras. ARCA establece, además, una condición particular: no puede emplearse cuando la operación por la que se emite el comprobante supera los $500.000.

Token ARCA

Su objetivo también está vinculado con la protección de la clave fiscal. La aplicación genera un doble factor de seguridad para operar con una clave fiscal de nivel 4.

La activación final puede realizarse a través de un cajero automático o de manera presencial en una dependencia de ARCA. Se trata de una herramienta diferente de ARCA OTP, aunque ambas están relacionadas con los mecanismos de autenticación reforzada del organismo.

Remitos Electrónicos

Esta aplicación está pensada para quienes participan en operaciones que involucran mercadería transportada con remitos electrónicos. Su funcionamiento parte de la lectura de un código QR incluido en la copia del remito que lleva el transportista.

Una vez escaneado, el receptor puede consultar el detalle de la mercadería consignada y gestionar su recepción. El sistema permite aceptar total o parcialmente los productos y cantidades indicadas, o bien rechazar determinados ítems.