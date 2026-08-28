ARCA: el listado completo de obras sociales habilitadas para monotributistas en septiembre 2026 + Agregar ámbito en









Los pequeños contribuyentes deben elegir una entidad incluida en el padrón oficial y pueden hacer una denuncia si los rechazaron sin justificación.

Como monotributista, tenés derecho a una cobertura médica. Magnific

Quienes forman parte del Régimen Simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) destinan una parte de su cuota mensual al sistema de salud. De todas formas, al momento de elegir una cobertura no pueden derivar esos aportes a cualquier entidad, sino que deben recurrir a aquellas incorporadas en el registro específico de la Superintendencia de Servicios de Salud.

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El esquema empezó a funcionar a partir de los cambios introducidos por el Decreto 955/2024 y alcanza tanto a quienes hacen su primera afiliación como a aquellos que quieren modificarla. El padrón puede actualizarse periódicamente, por lo que es fundamental comprobar que la opción seleccionada siga vigente antes de iniciar el trámite.

El organismo asegura tu afiliación a una cobertura médica. Pexels Qué obras sociales están habilitadas para monotributistas Según el último registro disponible mencionado para 2026, los pequeños contribuyentes pueden elegir entre las siguientes entidades:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR - OSVVRA)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A. Antes de decidir, también conviene comprobar que la opción elegida tenga prestadores, clínicas y profesionales disponibles cerca del domicilio. El aporte obligatorio se dirige directamente a la entidad seleccionada y también se pueden incorporar integrantes del grupo familiar con los aportes adicionales previstos por la normativa.

Los monotributistas cuentan con una amplia selección de obras sociales a las cuales adherirse. Pexels Paso a paso: cómo hacer el reclamo si la obra social no me quiere aceptar Las entidades incluidas dentro del padrón tienen que respetar las condiciones establecidas para recibir pequeños contribuyentes. Por ese motivo, no pueden negar una afiliación por razones vinculadas con edad, sexo, embarazo, enfermedades preexistentes o discapacidad. Si una cobertura habilitada rechaza el ingreso sin una justificación válida, el primer paso es hacer el reclamo directamente ante la propia entidad y pedir una revisión de la situación. Si no hay respuesta o la solución no es satisfactoria, se puede avanzar de la siguiente manera:

Reunir la documentación relacionada con la afiliación y el rechazo

Guardar correos electrónicos, constancias o números de reclamo

Iniciar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud

Presentar el trámite por los canales habilitados, entre ellos Trámites a Distancia (TAD)

Esperar la intervención del organismo, que podrá evaluar si corresponde ordenar la afiliación Para evitar problemas desde el principio también es recomendable revisar el padrón oficial justo antes de presentar la solicitud. El registro es dinámico y una entidad puede incorporarse o dejar de estar habilitada por decisión de la Superintendencia. Los monotributistas que quieran cambiar de cobertura pueden hacerlo una vez por año, siempre que hayan permanecido al menos 12 meses en la anterior. Cumplido ese plazo, la opción puede gestionarse en el servicio Mi SSSalud con clave fiscal nivel 3 o según los canales disponibles para cada trámite.

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