La actualización semestral modificó los montos que deben tener en cuenta quienes están dentro del Régimen Simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los nuevos valores aumentaron un 16,8% y ya se usan tanto para determinar la categoría correspondiente como para calcular las cuotas con vencimiento desde agosto.
Monotributo de ARCA: cuál es el tope máximo de facturación para no pasar a Responsable Inscripto
Los nuevos valores sirven para controlar ingresos, aunque el organismo también analiza otros parámetros antes de definir una exclusión.
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Aunque el control oficial se hace sobre los ingresos acumulados durante los últimos 12 meses, dividir cada límite anual por doce puede servir para seguir la evolución de la actividad. De todas formas, superar ese promedio durante un período puntual no significa automáticamente tener que cambiar de escala.
Cuándo debería facturar un monotributista por mes, según su categoria
ARCA toma como parámetro los ingresos brutos de los últimos 12 meses, así que los valores mensuales son solamente orientativos. Una persona puede tener meses de mayor actividad y otros con menos ventas sin que eso determine una modificación. Con los límites actualizados para el segundo semestre de 2026, la referencia promedio queda así:
- Categoría A: hasta $1.000.784,20 por mes
- Categoría B: hasta $1.466.265,23 por mes
- Categoría C: hasta $2.055.874,53 por mes
- Categoría D: hasta $2.552.387,62 por mes
- Categoría E: hasta $3.002.352,61 por mes
- Categoría F: hasta $3.762.638,28 por mes
- Categoría G: hasta $4.499.649,91 por mes
- Categoría H: hasta $6.827.055,03 por mes
- Categoría I: hasta $7.641.646,83 por mes
- Categoría J: hasta $8.751.043,27 por mes
- Categoría K: hasta $10.550.903,23 por mes
De acuerdo con estos valores, la categoría K permite un promedio de $10,5 millones mensuales, siempre teniendo en cuenta que el control efectivo se hace sobre el acumulado anual. También importa en que momento se generó el ingreso, para determinar la situación del contribuyente, el organismo considera las facturas emitidas durante los últimos 12 meses, independientemente de que ese dinero ya haya sido cobrado o todavía esté pendiente.
Las otras variables de ARCA que pueden hacerte saltar de escala
Los ingresos no son el único elemento que define la permanencia dentro de una categoría. Según la actividad realizada, ARCA también puede considerar otros parámetros establecidos para el Régimen Simplificado como:
- La superficie destinada al desarrollo de la actividad
- El consumo anual de energía eléctrica
- El monto de los alquileres devengados
- Los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses
Si alguno de estos valores supera lo permitido para la escala actual, el contribuyente puede tener que recategorizarse aunque su facturación no haya alcanzado el máximo correspondiente. La situación es distinta cuando se exceden los parámetros máximos permitidos por todo el régimen, ya que en ese caso no corresponde pasar a una categoría superior dentro del monotributo.
Quien supere el límite máximo previsto va a tener que abandonar el Régimen Simplificado y pasar al régimen general de IVA y Ganancias, de acuerdo con las condiciones establecidas por ARCA. Por eso, el promedio mensual puede servir como una herramienta de seguimiento.
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