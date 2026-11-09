Así fue la llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole: cantos, banderas y el efecto de los fieles + Agregar ámbito en









El emotivo momento de la llegada del Pontífice al hogar de discapacitados, en una fiesta emotiva.

El Papa inició la agenda de su segunda día en la Argentina.

Luego de encontrarse con los fieles, el papa León XIV ingresó a la capilla del Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, al sur del conurbano bonaerense.

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Allí fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, quien le dio la bienvenida al establecimiento durante una de las actividades de su visita a la Argentina.

La emoción del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione El papa León XIV se mostró visiblemente emocionado durante su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El Sumo Pontífice recibió muestras de afecto de las personas que viven en el establecimiento.

Se trata de un centro residencial y comunitario dedicado a la atención de personas con discapacidad, que recibió al Papa en el segundo día de su visita a la Argentina.

El Cottolengo Don Orione: la historia del hogar para personas con discapacidad que visita el papa León XIV en Claypole El papa León XIV visita este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, en una de las actividades con mayor contenido social de su recorrido por la Argentina. El establecimiento es un hogar para personas con discapacidad que funciona desde hace más de nueve décadas y que actualmente alberga a 415 residentes.

La institución forma parte de la obra de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por el sacerdote italiano San Luis Orione, y desarrolla un modelo de acompañamiento centrado en la vida comunitaria, la autonomía y el cuidado permanente.

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