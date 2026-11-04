El transporte público tendrá servicio especial en el AMBA por la visita de León XIV: cómo funcionarán los colectivos y trenes + Agregar ámbito en









Las autoridades nacionales y provinciales diagramaron un esquema extraordinario en el transporte público por la llegada del Sumo Pontífice.

Las líneas de colectivos y trenes mantendrán cronogramas reforzados durante todas las jornadas de la visita papal. Mariano Fuchila

El Gobierno Nacional, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina, puso en marcha un operativo de transporte público para atender la movilidad masiva prevista entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita del papa León XIV.

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El esquema contempla refuerzos de las líneas urbanas y ferroviarias, la apertura de frecuencias nocturnas especiales y la entrega de 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios.

Vatican News Cómo funcionarán los colectivos en el AMBA por la visita del Papa Los colectivos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires prestarán servicio bajo el esquema de frecuencia de día hábil desde las 18:00 del domingo 8 hasta la noche del miércoles 11 de noviembre. La medida busca absorber la demanda de traslado y desconcentración de los fieles durante los días de asueto administrativo y los feriados nacionales.

El plan de contingencia prevé desvíos puntuales en los recorridos de las líneas que atraviesan los perímetros de seguridad en Palermo y Recoleta. Paralelamente, se coordinó con las cámaras del sector del transporte automotor de pasajeros la logística para movilizar a contingentes desde la capital hacia la ciudad de Luján durante las jornadas previas a la misa final.

Trenes con frecuencia especial Las líneas ferroviarias Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con cronogramas de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Para cubrir la demanda nocturna, se diagramaron servicios especiales que circularán desde las 00:00 del lunes 9 durante toda esa madrugada, sumado a extensiones de horario y refuerzos en la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por razones de seguridad ligadas a los perímetros del operativo en Palermo, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18:00 hasta la madrugada del jueves 12. Por su parte, las líneas Mitre y San Martín prestarán servicios cortados con cabeceras provisorias en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque en franjas específicas del lunes y martes. El cronograma especial de Trenes Argentinos para la llegada del Papa León XIV al país. Voluntarios, con viaje gratis Para facilitar la coordinación de las actividades multitudinarias en la Capital Federal, Córdoba y Luján, el Poder Ejecutivo entregó a la Conferencia Episcopal Argentina un total de 24.000 tarjetas SUBE con pase libre. Las credenciales, identificadas con la leyenda “Voluntario – Visita Papa León XIV”, permitirán el acceso gratuito a colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive. @sofirozen El beneficio alcanzará a los equipos dedicados a las tareas de logística, asistencia sanitaria y organización previa. Como complemento, se estructuró un traslado especial en micro para trasladar a 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el predio de la Basílica de Luján entre el lunes 9 y el martes 10.