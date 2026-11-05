El Gobierno porteño dispuso un amplio operativo de seguridad por las actividades de León XIV en Palermo y Recoleta. Habrá restricciones vehiculares, controles de acceso, cambios en los recorridos de colectivos y estaciones de subte cerradas.

Visita del Papa León XIV a Argentina: feriados, cortes, transporte y todo lo que hay que saber sobre el operativo en la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir al papa León XIV , que encabezará una misa multitudinaria en Palermo y participará de un encuentro con jóvenes durante su visita a la Argentina. Por las actividades previstas, el Gobierno porteño implementará un operativo de seguridad que incluirá cortes de calles, restricciones de circulación, modificaciones en el transporte público y controles para ingresar a determinadas zonas.

El esquema alcanzará principalmente los barrios de Palermo y Recoleta, donde se establecerán dos perímetros de seguridad. Además, habrá feriados y disposiciones especiales para los vecinos, comerciantes y visitantes que necesiten circular por esos sectores.

El lunes será feriado nacional, mientras que el martes será feriado en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas jornadas coinciden con las principales actividades del Papa: la misa en Palermo y el Encuentro con los Jóvenes.

El operativo contempla dos perímetros de seguridad. El primero estará ubicado alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y comprenderá el área delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, Del Libertador y Callao. El segundo abarcará una parte de Palermo, entre las avenidas Del Libertador, Ugarteche, Las Heras, Santa Fe y Luis María Campos, además de Virrey del Pino.

En Recoleta, el cierre comenzará el sábado y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre. En Palermo, las restricciones comenzarán el sábado por la tarde y continuarán hasta la madrugada del miércoles. En particular, la Avenida del Libertador permanecerá cerrada entre el Monumento de los Españoles y Olleros.

El Gobierno porteño dispuso un amplio operativo de seguridad por las actividades de León XIV en Palermo y Recoleta. Habrá restricciones vehiculares, controles de acceso, cambios en los recorridos de colectivos y estaciones de subte cerradas.

Cómo pueden ingresar los vecinos a las zonas de seguridad

Las personas que vivan dentro de los perímetros deberán presentar documentación en los controles de la Policía de la Ciudad. Entre las opciones habilitadas figuran el DNI con domicilio actualizado, una boleta de servicio que coincida con la dirección o la placa de ingreso entregada por el Gobierno porteño. Los turistas podrán presentar la reserva del hotel o alojamiento temporario.

Quienes no tengan el domicilio actualizado en el DNI deberán completar un formulario de declaración jurada disponible en el sitio del Gobierno de la Ciudad. La autorización será válida incluso si no se puede leer el código QR. Los empleados de comercios, restaurantes y el personal doméstico también deberán realizar el trámite para recibir una placa digital.

En Palermo, las personas acreditadas podrán ingresar y salir en vehículo desde el sábado a las 18 hasta el domingo a las 18, y desde el lunes a las 16 hasta el martes a las 8. La circulación estará restringida desde el domingo a las 18 hasta el lunes a las 16, y desde el martes a las 8 hasta la reapertura oficial del perímetro.

Qué pasará con los autos estacionados y el transporte público

Los vecinos deberán retirar los vehículos estacionados sobre la Avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles transversales hacia Luis María Campos antes de la madrugada del sábado.

En la zona de la Nunciatura, los autos deberán retirarse antes del mediodía del sábado. Quienes no cumplan con la disposición tendrán sus vehículos trasladados por agentes y grúas de tránsito a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, sin costo.

Por otra parte, 33 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y tendrán paradas provisorias en puntos como Puente Pacífico, Juan B. Justo y Paraguay, Parque Las Heras y Barrancas de Belgrano. Además, 116 líneas reforzarán sus servicios para facilitar el traslado de los asistentes.

En cuanto al subte, el lunes funcionará de 5.30 a 23, con recorridos limitados y estaciones cerradas por razones de seguridad. El Premetro prestará servicio hasta las 21.30. El martes, en principio, el servicio será normal, aunque las líneas D y H tendrán un esquema especial de desconcentración hasta la 1.30 del miércoles 11.

El domingo 8, a partir de las 12, también habrá numerosas estaciones cerradas en las distintas líneas. El lunes 9 se mantendrán las mismas restricciones durante toda la jornada. El martes 10, en principio, todas las estaciones estarán habilitadas, salvo aquellas que permanezcan cerradas por obras.

A qué hora será la misa del Papa y cómo llegar

La misa de León XIV está prevista para el lunes a las 11.30 en un escenario montado en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Los accesos se abrirán a las 00 del mismo día.

Para llegar estarán habilitadas avenidas como Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos y Figueroa Alcorta. Las autoridades recomendaron utilizar el transporte público y evitar los automóviles particulares.

El Encuentro con los Jóvenes se realizará el martes a las 20.15 y contará con accesos específicos. El ingreso por Avenida Sarmiento, a través de Plaza Italia y Avenida Colombia, estará habilitado para el público general, las personas con discapacidad y quienes no tengan código QR.

Cómo funcionarán los taxis y la recolección de residuos

Los taxis y los vehículos de aplicaciones tendrán puntos específicos para dejar y recoger pasajeros, con el objetivo de evitar la congestión en las calles destinadas al transporte público. Entre los sectores habilitados figuran José Hernández, Teodoro García y Ciudad de la Paz, Zapata y Paraguay.

Por último, la recolección de residuos también tendrá modificaciones. En Palermo, el domingo no habrá servicio dentro del perímetro de seguridad y se pidió a los vecinos no sacar la basura. En Recoleta, se retirarán temporalmente los contenedores de algunas calles entre el viernes y el miércoles 11. El servicio volverá a funcionar con normalidad una vez finalizado el operativo.