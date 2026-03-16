Asignación por Hijo con discapacidad de ANSES: quiénes acceden y cómo tramitarla en 2026

La prestación está destinada a familias con hijos con discapacidad y puede cobrarse sin límite de edad si se cumplen ciertos requisitos: conocé los detalles.

La Asignación por Hijo con Discapacidad se paga mensualmente a familias que cumplen los requisitos establecidos.

La Asignación por Hijo con Discapacidad que paga ANSES es una ayuda económica destinada a familias que tienen a cargo a una persona con discapacidad. Este beneficio forma parte del sistema de asignaciones familiares y busca acompañar a los hogares que afrontan gastos adicionales vinculados a tratamientos, cuidados y necesidades especiales.

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A diferencia de la asignación por hijo común, esta prestación no tiene límite de edad para el hijo o hija con discapacidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El programa se actualiza periódicamente mediante la fórmula de movilidad aplicada por ANSES, que ajusta los montos en función de la evolución de la inflación. Con el aumento aplicado en marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461 mensuales . Además, a diferencia de la AUH tradicional, en este beneficio el monto suele abonarse completo, sin aplicar la retención mensual del 20% que luego se recupera con la presentación de la libreta anual.

La prestación está destinada a madres, padres o tutores legales que tengan a cargo una persona con discapacidad y cumplan con los requisitos establecidos por ANSES. Las condiciones principales son:

En el caso de la asignación familiar del sistema SUAF, también se consideran los ingresos del grupo familiar , ya que existen topes de ingresos para acceder al beneficio.

Tener la autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por ANSES.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Sin embargo, cuando se trata de hijos con discapacidad, la normativa contempla condiciones más flexibles y permite cobrar la asignación aun cuando la persona sea mayor de 18 años, algo que no ocurre con la asignación común. Este beneficio puede ser percibido por trabajadores registrados, monotributistas, jubilados o beneficiarios de planes sociales, dependiendo del régimen en el que estén incluidos.

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Monto de la Asignación por Hijo con Discapacidad

El monto de la asignación se actualiza periódicamente mediante la fórmula de movilidad que aplica ANSES a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Desde marzo, los valores aproximados son:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461 mensuales.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): alcanza los $216.240 para el primer rango de ingresos.

En el caso del SUAF, el monto puede variar según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona donde vive el beneficiario. Este ingreso busca ayudar a las familias a cubrir gastos relacionados con tratamientos médicos, terapias, medicamentos y cuidados especiales que suelen requerir las personas con discapacidad.

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Qué documentos necesito para la autorización del pago

Para acceder al beneficio, ANSES exige presentar una serie de documentos que acrediten tanto la identidad del titular como la condición de discapacidad del hijo o hija:

DNI del titular y del hijo o hija.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Partida de nacimiento del menor o documentación que acredite el vínculo.

Datos del grupo familiar actualizados en ANSES.

Formulario de autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad.

En algunos casos, ANSES también puede solicitar certificados médicos o documentación adicional para verificar la situación del beneficiario. Además, el titular debe tener informado un medio de cobro, como una cuenta bancaria o una boca de pago habilitada.

Anses Asignaciones Jubilado Jubilación Familiares AUH Se pueden reclamar haberes impago de forma virtual o presencial.

Cómo hacer el trámite, paso a paso

El trámite para solicitar la Asignación por Hijo con Discapacidad puede realizarse a través de ANSES siguiendo algunos pasos básicos. El procedimiento general es el siguiente:

Verificar los datos personales y del grupo familiar en la plataforma mi ANSES.

Obtener o actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) si aún no se cuenta con él.

Solicitar la autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad ante ANSES.

Presentar la documentación requerida en una oficina del organismo o a través de los canales digitales habilitados.

Esperar la evaluación del trámite y la aprobación del beneficio.

Una vez que ANSES aprueba la solicitud, el pago comienza a acreditarse mensualmente en la cuenta registrada por el titular. Para evitar demoras, el organismo recomienda mantener siempre actualizados los datos personales y familiares dentro de la plataforma mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia en la información puede retrasar el otorgamiento del beneficio.