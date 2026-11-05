Cuándo terminan las clases en cada provincia y empiezan las vacaciones de verano

El ciclo escolar entra en su último tramo y las jurisdicciones ya tienen definido el cierre de actividades. Conocé los detalles.

Las jurisdicciones definieron sus propios calendarios, con diferencias de hasta seis días entre el primer y el último cierre escolar.

El ciclo lectivo 2026 entra en su etapa final y las familias empiezan a organizar las vacaciones . Las fechas de cierre ya están establecidas para las 24 jurisdicciones del país. Los estudiantes no tendrán el mismo último día de clases en todas las provincias.

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La diferencia entre las jurisdicciones también alcanza a quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ya que los establecimientos de la provincia de Buenos Aires y de CABA no comparten la misma fecha de cierre. Además, el Gobierno porteño ya adelantó cómo será la organización del próximo ciclo lectivo.

El calendario oficial establece que las últimas jornadas de clases se distribuyen entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre . Formosa será la primera jurisdicción en cerrar el año, mientras que La Pampa se lleva el último día de actividad previsto para los estudiantes.

El Gobierno porteño definió las fechas claves para el inicio y cierre del ciclo lectivo 2025, además de las vacaciones de invierno.

La mayor parte del país finaliza el viernes 18 de diciembre . En total, 20 jurisdicciones compartirán esa fecha , entre ellas la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires y Mendoza, por su parte, van a extender las actividades hasta el martes 22:

El calendario nacional contempla el compromiso de alcanzar 190 días de clase efectivos durante el año. Esa meta forma parte de los acuerdos federales entre las autoridades educativas y sirve como referencia para la planificación de los ciclos escolares en las distintas jurisdicciones.

viernes 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán

Ciclo lectivo 2027: fechas confirmadas en CABA

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires también confirmó las principales fechas del calendario escolar 2027. El cronograma establece cuándo vuelven los docentes, qué día empiezan las clases según el nivel educativo, cuándo son las vacaciones de invierno y en qué jornada terminan las actividades.

La primera fecha importante es el miércoles 10 de febrero, cuando los docentes van a volver a las escuelas para trabajar en la planificación institucional, organizar el año y desarrollar el período de recuperación de contenidos. Los alumnos de nivel inicial y primario empezarán las clases el lunes 1 de marzo. En el caso de secundaria, el inicio será dos días después, el miércoles 3 de marzo.

Las vacaciones de invierno se extenderán durante dos semanas, desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de julio. Los estudiantes volverán a las aulas el lunes 2 de agosto para desarrollar la segunda parte del calendario. Las fechas principales confirmadas por el Gobierno porteño son:

miércoles 10 de febrero: vuelta de los docentes

lunes 1 de marzo: inicio de clases de nivel inicial y primario

miércoles 3 de marzo: comienzo del nivel secundario

19 al 30 de julio: vacaciones de invierno

viernes 17 de diciembre: finalización de las clases

El cierre del ciclo lectivo 2027 será el viernes 17 de diciembre, una jornada que marca el principio de las vacaciones de verano para los estudiantes porteños. Las autoridades todavía deben completar la publicación de la agenda educativa con el resto de las fechas institucionales del próximo año.

El cronograma difundido hasta ahora permite conocer los principales hitos del ciclo, aunque las familias deberán consultar las comunicaciones oficiales de cada establecimiento para conocer eventuales modificaciones.

Las otras 23 jurisdicciones deberán informar sus calendarios para 2027. Hasta ese momento, las fechas de CABA son las únicas que permiten anticipar oficialmente el inicio, el receso invernal y la finalización del próximo año escolar.