El Gobierno advierte que podría haber modificaciones en los vuelos por la visita del Papa a la Argentina + Agregar ámbito en









La llegada del Pontífice tendrá un impacto en la organización de los servicios y los desplazamientos durante varias jornadas de noviembre.

El operativo por la visita del papa León XIV contempla cambios temporales en el transporte aéreo y público entre el 8 y el 11 de noviembre. Mariano Fuchila

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, estará acompañada por un operativo especial que alcanzará al transporte público y aéreo. El Gobierno nacional anticipó que habrá restricciones temporales en las operaciones de algunos aeropuertos, por lo que podrían modificarse los horarios de determinados vuelos.

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Las medidas buscan organizar los traslados del Pontífice y facilitar la movilidad de los miles de fieles que participarán de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Las aerolíneas ya fueron notificadas para realizar las reprogramaciones necesarias y se recomienda a los pasajeros verificar sus vuelos antes de dirigirse a las terminales.

Vatican News Posibles cambios en los vuelos El operativo contempla restricciones temporales en Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Córdoba. Las limitaciones se aplicarán en franjas horarias específicas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, debido a los movimientos aéreos vinculados con la visita papal.

El cronograma informado establece las siguientes restricciones:

Aeroparque Jorge Newbery: domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9 , de 11:15 a 13:15; y martes 10 , de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba: martes 10 , de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: miércoles 11, de 13 a 15. Las restricciones podrían generar cambios en los horarios de algunos vuelos, aunque no se anunció una cancelación general de servicios. Por eso, quienes tengan viajes programados durante esas jornadas deberán consultar el estado de sus operaciones directamente con la aerolínea y revisar posibles notificaciones antes de salir hacia el aeropuerto.

Visita de León XIV a la Argentina: cómo funcionará el transporte El transporte público también tendrá un esquema especial durante los días de la visita. Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Los trenes, por su parte, tendrán frecuencias de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados previstos. Además, se incorporarán servicios ferroviarios nocturnos, adicionales y extensiones horarias en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. Habrá formaciones especiales desde la medianoche del lunes 9 y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11. Por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12. También habrá recorridos reducidos en las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10. El operativo incluye, además, 24.000 tarjetas SUBE gratuitas para voluntarios que colaborarán con las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.