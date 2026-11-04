El papa León XIV recibirá un poncho artesanal en Córdoba: quién lo confeccionó y cuál es el motivo

La prenda fue elaborada por Erick Rojas, un joven pastor y artesano de una comunidad indígena cordobesa. El gobernador Martín Llaryora le encargó el trabajo meses antes de que se confirmara oficialmente la visita del pontífice a la Argentina.

En el marco de su visita a la Argentina , el papa León XIV recibirá un poncho artesanal confeccionado en Córdoba , una prenda que combina técnicas ancestrales de tejido, tintes naturales y símbolos vinculados con la identidad de los pueblos originarios de la provincia. El obsequio fue realizado por Erick Rojas , un joven pastor y artesano perteneciente a la comunidad indígena La Unión , ubicada en el departamento de Pocho .

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La iniciativa surgió por un encargo del gobernador cordobés , Martín Llaryora , quien solicitó la elaboración del poncho varios meses atrás, incluso antes de que el Vaticano confirmara oficialmente la visita del Santo Padre.

El trabajo quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales, donde se observa al artesano durante las distintas etapas de confección de la prenda, desde la preparación de la lana hasta su tejido mediante un telar tradicional .

El poncho será entregado al pontífice durante su paso por Córdoba y busca representar no solamente la producción artesanal de la provincia, sino también las tradiciones culturales y los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Para elaborar la prenda, Erick Rojas recurrió a procedimientos tradicionales que comienzan mucho antes del trabajo en el telar. El primer paso consiste en obtener la lana mediante la esquila de las ovejas. Posteriormente, las fibras atraviesan un proceso de selección y teñido antes de comenzar el tejido.

León XIV visitará Córdoba el próximo martes. Vatican News

"Todo empieza con las ovejas. Hay que esquilarlas para obtener la lana, que luego se tiñe. Solo entonces puede comenzar el tejido; es un proceso que requiere mucho tiempo", explicó Rojas.

Una de las particularidades del poncho es que sus tonalidades se obtienen a partir de elementos naturales de la región, mediante técnicas que forman parte de los conocimientos tradicionales de la comunidad.

"Los colores también provienen de la naturaleza: la chilca aporta tonos anaranjados, el suico ofrece amarillos y el tronco del piquillín brinda otras tonalidades", detalló el artesano.

La combinación de estos pigmentos vegetales permite incorporar diferentes colores a la prenda sin depender exclusivamente de tinturas industriales. Además, el trabajo conserva las tonalidades originales de la lana. "A esto se suman los colores naturales de las propias fibras: blanco, gris, negro y marrón", agregó.

De esta manera, la confección reúne materiales obtenidos del entorno natural con procedimientos artesanales que requieren tiempo, dedicación y conocimiento de las fibras.

Los símbolos indígenas que llevará el papa León XIV

Más allá de su elaboración, el poncho incorpora figuras geométricas y símbolos tradicionales que representan aspectos fundamentales de la identidad cultural de la comunidad indígena a la que pertenece su creador.

Según explicó Erick Rojas, estos diseños no cumplen únicamente una función decorativa, sino que expresan creencias y conocimientos transmitidos por sus antepasados.

"Para nosotros, los símbolos son significativos; representan la resistencia de nuestro pueblo. Son como oraciones. La forma de rombo representa el espíritu del agua; en nuestra cultura, los manantiales se consideran un verdadero tesoro. Por lo tanto, lo que el Papa se llevará consigo es la fuerza de la simbología legada por nuestros antepasados", concluyó Erick.

El rombo, uno de los elementos presentes en el tejido, representa el espíritu del agua, un recurso especialmente valorado dentro de las tradiciones culturales de la comunidad.

La importancia de los manantiales se refleja así en una prenda que incorpora referencias a la naturaleza, la memoria colectiva y la resistencia de los pueblos originarios. El artesano también destacó el carácter espiritual de los símbolos, a los que comparó con oraciones por el significado que conservan dentro de su cultura.

Un regalo de Córdoba para la visita del Papa a la Argentina

La entrega del poncho formará parte de las actividades previstas durante la visita de León XIV a la provincia de Córdoba. El obsequio fue impulsado por el gobernador Martín Llaryora, quien eligió una pieza elaborada por un integrante de una comunidad indígena para representar parte del patrimonio cultural cordobés.

La decisión permitió que el trabajo de Erick Rojas adquiriera una proyección internacional, al tratarse de una prenda destinada al máximo representante de la Iglesia católica.

Además, la iniciativa pone en primer plano el valor de las técnicas de producción artesanal y los conocimientos tradicionales que continúan presentes en distintas comunidades del interior provincial.

Confeccionado mediante un telar ancestral, con lana de oveja, pigmentos naturales y simbología indígena, el poncho reunirá diferentes elementos de la identidad cordobesa en un regalo destinado al pontífice.

De esta manera, cuando León XIV reciba la prenda durante su paso por Córdoba, también llevará consigo una expresión de las tradiciones y la memoria cultural de la comunidad La Unión, del departamento de Pocho.