Visita del papa León XIV: punto por punto, cómo es el amplio operativo de tránsito, de seguridad y del SAME en CABA

El Gobierno porteño informó que desplegará más de 19 mil policías para garantizar la seguridad de las actividades que se llevarán a cabo por el arribo del Papa. Además, activarán un dispositivo especial del SAME en todo el distrito, que incluirá un seguimiento especial al Sumo Pontífice.

La Ciudad lleva adelante un amplio operativo de seguridad y de tránsito por la llegada del Papa.

La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer este jueves nuevos detalles del operativo de seguridad y de tránsito por la llegada de León XIV . El Gobierno porteño desplegará 19 mil policías, médicos y agentes de tránsito que ya están trabajando por las actividades que se desarrollarán del domingo al miércoles. Punto por punto, donde serán los cortes y cómo será el seguimiento del Sumo Pontífice.

El operativo comenzará con la llegada del Papa el domingo al Aeroparque Jorge Newbery y continuará con el homenaje en plaza San Martín que hará a las 17. Luego seguirá durante la multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles , el lunes a las 11.30, y el martes para el Encuentro con los Jóvenes, a las 20.15. El miércoles a las 8 el Papa León XIV hará su última actividad en la Ciudad con una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, antes de trasladarse a Luján.

En el operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, trabajarán 16.680 efectivos porteños del Sistema Integrado de Seguridad .

De acuerdo a la información provista por la Ciudad, la distribución se realizará de la siguiente manera: más de 15.000 policías estarán afectados a los operativos de seguridad y de patrullaje , a los que se sumaron 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad, y 450 Agentes de Prevención prestarán servicios de guía y asistencia a los participantes, además de agentes de tránsito de Seguridad (150), que coordinan los cortes y desvíos.

En las concentraciones, 195 bomberos, 132 cadetes de bomberos, 24 efectivos de Emergencias y 29 de Defensa Civil estarán distribuidos a lo largo de los sectores habilitados al público en caso de necesidad de asistencia.

Despliegue del SAME

El despliegue del SAME apunta a garantizar la atención en la Misa frente al Monumento a los Españoles. Allí estarán apostadas unas 28 ambulancias con sus equipos, distribuidos a lo largo de la Avenida Libertador. Estarán ubicadas cada 100 metros.

Detrás del escenario de Libertador y Sarmiento funcionará una unidad coronaria y estará emplazado un hospital móvil. Pero no será el único: habrá otro en el Campo Argentino de Polo, en Libertador y Dorrego, donde estará estacionado un helicóptero equipado como terapia intensiva en vuelo con un médico aeroevacuador.

Cada hospital tiene 10 médicos y dos psicólogos y capacidad de 20 camillas, además de atender la demanda espontánea.

La Ciudad informó que junto al hospital del Campo de Polo estarán la Unidad de oxigenación y la Unidad táctica inteligente eléctrica, una super ambulancia que es un segundo comando ante incidentes.

"El SAME diseñó el operativo como si fueran dos, uno de cada lado de la Avenida del Libertador, porque el Papa pasará por el centro de la avenida saludando a la gente y no se podrá cruzar de un lado al otro", explicaron desde GCBA. Del lado de los bosques de Palermo y el Rosedal habrá ambulancias identificadas con números impares, y del lado de Cañitas, Imprenta, serán las pares.

El desafío, en caso de necesidad, es primero atender a quien lo necesite en el lugar y de ser necesario un traslado. Para poder moverse rápido en medio de una enorme movilización, se sumaron 10 médicos del Escuadrón de motos, además del helicóptero. En total habrá 120 personas de SAME por día de operativo.

Habrá además dos equipos de comunicaciones porque es posible que se saturen las señales de celulares. Estarán ubicados en cada hospital móvil (detrás del Monumento de los españoles y en el Campo de Polo). Y trabajaran Coordinadores de terreno, que son los especialistas que hacen de nexo entre el evento y los hospitales. Este trabajo logístico es muy importante para que la red de hospitales funcione sin sobrecarga.

Cómo será el operativo sanitario que acompañará al Papa

Una ambulancia con dos médicos estará acompañando permanentemente los movimientos del Papa en la cápsula de seguridad. "No se va despegar nunca de su lado, incluso en las actividades en la Provincia de Buenos Aires", informaron desde GCBA.

Cuando el Sumo Pontífice se desplace, el equipo estará estacionado en las inmediaciones, por ejemplo en la Nunciatura. Además, el equipo médico que lo acompañará será siempre el mismo y está previsto incluso un lugar para dormir.

La Ciudad dio a conocer también que un equipo de médicos del SAME vendrá con el Papa en el vuelo que lo traerá desde Uruguay. Además, informaron que es probable que se sumen a la comitiva que lo acompañará a Córdoba. Estarán equipados con material "para atender cualquier situación a bordo".

En paralelo, el SAME no dejará de atender las emergencias que surjan en el resto de la Ciudad. Va va a seguir funcionando con todos sus servicios de seguridad y emergencias. Y habrá servicio de telemedicina a través del 107.

Cortes y desvíos del tránsito por el Papa

Por el avance de los operativos de armado, montaje de estructuras y delimitación de zonas logísticas y los requerimientos de seguridad del operativo, se vienen haciendo cortes progresivos de calle, desvíos y restricciones vehiculares en Avenida del Libertador y calles cercanas.

El área de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante durante los seis días operativos con siete dispositivos y 2.041 agentes con relevo en una amplia zona que incluye 260 puestos de orientación y cortes de calles.

Los dispositivos están ubicados en la Nunciatura Apostólica, el Monumento de los españoles, Aeroparque y Costanera, el Penal de Devoto, además de la Agenda Oficial del Papa el domingo y el lunes, con cierres en Plaza San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad, UCA, Catedral, entre otros.

La Ciudad implementó además un contracarril en Figueroa Alcorta para descomprimir la avenida Sarmiento por el cierre de Libertador. Son 200 metros sobre Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Casares, donde se puede retomar y seguir hacia la Avenida Libertador. Busca descomprimir el tránsito que llega por Sarmiento desde la Autopista Lugones.

Los cortes de tránsito en CABA por la llegada del Papa

Jueves 5 de noviembre

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Avenida Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin obstruir la circulación por Ortega y Gasset). Ya está cerrada entre Sarmiento y Bullrich.

Cortes totales vehiculares restrictivos (adicionales): Avenida Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar las avenidas limítrofes). Y Avenida Intendente Bullrich (entre Avenida Cerviño y Avenida Del Libertador).

Instalaciones de servicio: desde las 8 de la mañana se habilitará la instalación de módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en puntos estratégicos de carriles linderos (como Teodoro García y Luis María Campos, Bullrich y Santa Fe, entre otros).

Viernes 6 de noviembre

A partir de las 00, el operativo alcanza el tramo norte del perímetro previsto:

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).

Olleros (entre Avenida Del Libertador y Valentín Alsina).

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