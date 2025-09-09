Atención AUH de ANSES: estos son los 3 datos fundamentales para cobrar en septiembre 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 1,9%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los montos actualizados, los titulares de la AUH podrán acceder a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche este mes.

Ayer, lunes 8 de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) activó el calendario de pagos c orrespondiente a este noveno mes del año. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmó que sus prestaciones aumentarán un 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ( INDEC ).

Y uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

A su vez, el organismo dirigido por Fernando Bearzi entregará dos bonos extras a sus titulares para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del país. ¡Conocé cómo acceder!

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Por su parte, los requisitos para acceder son:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

A través de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025

A través de la Resolución 298/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó que las prestaciones otorgadas por el ANSES aumentarán un 1,9%, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los programas y beneficios sociales proporcional a este dato.

El valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $115.088 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($92.040,4), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Mientras que, el 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $374.745, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $57.549 en septiembre 2025.

Extras que se pueden cobrar

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la (AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Y su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores. Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo.

Su valor ascendió a $42.710,79 en septiembre 2025.

Cuándo se cobra la AUH de ANSES en septiembre 2025

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

